Föstudagur 30.janúar 2026

Reyndur landsliðsmaður mögulega á leið til Forest – Vilja fá hann á láni út tímabilið

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

Nýr fatnaður stórliðsins vekur mikla athygli – Sjáðu myndirnar

Föstudaginn 30. janúar 2026 20:00

Nýr fatnaður frá Chelsea hefur vakið gríðarlega athygli en um er að ræða lið í ensku úrvalsdeildinni á Englandi.

Chelsea er á meðal stærstu liða Englands og á sér sína sögu og hefur unnið ófáa titla síðan 2003.

Chelsea var ekki á meðal stærstu liða heims árið 1994 en félagið ákvað að gefa út svokallaða ‘retro’ útgáfu af gömlum klæðnani sem hefur fengið frábær viðbrögð.

Fatnaðurinn er gerður í samnvinnu með Nike og ber heitið ‘Return of the Rebel’ og er til sölu á heimasíðu félagsins.

Goðsagnir Chelsea hafa tekið þátt í að auglýsa búnaðinn sem og núverandi leikmenn liðsins en myndir af klæðnaðinum má sjá hér fyrir neðan.




Guardiola flaug til Barcelona í gær til að halda ræðu fyrir börnin í Palestínu – Kallar eftir aðgerðum

Afturelding staðfestir komu Jóns Vignis

Fulham staðfestir kaup á Bobb frá City

Arne Slot með áhugaverð ummæli – Útilokar ekki að kaupa leikmann á næstu dögum

Þetta eru líklegustu liðin til að vinna Meistaradeildina

Tottenham á meðal fjölda liða sem vilja Sterling

Íhuga alvarlega að reka De Zerbi eftir vonbrigði vikunnar

Yfirgefur Arsenal formlega í dag

Lærisveinar Freys tóku síðasta lausa sætið í umspilinu – Fín úrslit Íslendinganna

Vilja bæða framherja Tottenham og United á næstu dögum

Mbappe verulega ósáttur – „Getum ekki haldið svona áfram"

Nóg að gera hjá liði Alberts – Tveir frá Lundúnaliðinu gætu komið fyrir gluggalok

