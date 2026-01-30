Nýr fatnaður stórliðsins vekur mikla athygli – Sjáðu myndirnar

Nýr fatnaður frá Chelsea hefur vakið gríðarlega athygli en um er að ræða lið í ensku úrvalsdeildinni á Englandi.
Chelsea er á meðal stærstu liða Englands og á sér sína sögu og hefur unnið ófáa titla síðan 2003.
Chelsea var ekki á meðal stærstu liða heims árið 1994 en félagið ákvað að gefa út svokallaða ‘retro’ útgáfu af gömlum klæðnani sem hefur fengið frábær viðbrögð.
Fatnaðurinn er gerður í samnvinnu með Nike og ber heitið ‘Return of the Rebel’ og er til sölu á heimasíðu félagsins.
Goðsagnir Chelsea hafa tekið þátt í að auglýsa búnaðinn sem og núverandi leikmenn liðsins en myndir af klæðnaðinum má sjá hér fyrir neðan.