Jurgen Klopp að snúa aftur á Anfield og verður aðstoðarþjálfari

Jürgen Klopp er á leið aftur til Liverpool í tilfinningaþrunginni endurkomu, aðeins 18 mánuðum eftir að hann lét af störfum hjá félaginu.
Þýski stjórinn varð goðsögn á Anfield á tæplega níu ára ferli, þar sem hann stýrði liðinu til sigurs í ensku úrvalsdeildinni, FA-bikarnum og Meistaradeild Evrópu. Brottför hans sumarið 2024 olli miklum vonbrigðum meðal stuðningsmanna.
Eftirmaður hans, Arne Slot, vann titilinn á sínu fyrsta tímabili en hefur átt erfiðara uppdráttar að undanförnu og hefur verið orðaður við brottför. Klopp starfar nú sem yfirmaður alþjóðlegs knattspyrnumála hjá Red Bull og hefur verið orðaður við stjórastöðu hjá Real Madrid.
Nú snýr hann hins vegar aftur til Liverpool í hlutverki aðstoðarþjálfara í góðgerðarleik Liverpool-goðsagna gegn Borussia Dortmund sem fer fram á Anfield 28. mars.
Leikurinn er haldinn til styrktar LFC Foundation, þar sem Klopp er heiðurssendiherra, og verður hann aðstoðarmaður sjálfs Kenny Dalglish í leiknum.