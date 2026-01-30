Íhuga alvarlega að reka De Zerbi eftir vonbrigði vikunnar

Framtíð Roberto De Zerbi hjá Marseille er sögð í mikilli óvissu eftir dramatískt brotthvarf liðsins úr Meistaradeild Evrópu í vikunni, samkvæmt frönskum miðlum.
Marseille tapaði 3-0 gegn Club Brugge á miðvikudagskvöld og féll úr keppni á markatölu, þrátt fyrir að hafa lengi litið út fyrir að tryggja sér sæti í umspili. Úrslit annarra leikja fóru gegn félaginu og Benfica skaust upp fyrir þá, meðal annars eftir að markvörðurinn Anatoliy Trubin skoraði mark með skalla gegn Real Madrid undir lok leiks.
RMC Sport greinir frá því að stjórnendur Marseille ræði nú möguleikann á að rifta samningi De Zerbi, jafnvel fyrir næsta leik liðsins um helgina.
Íþróttastjórinn Medhi Benatia gagnrýndi leikmenn liðsins harðlega eftir tapið og sagði frammistöðuna óásættanlega. H
ann krafðist þess að leikmenn, þar á meðal Mason Greenwood, axli ábyrgð. Marseille er sem stendur í þriðja sæti frönsku deildarinnar, en pressan á þjálfarann fer sívaxandi eftir vonbrigði vikunnar.