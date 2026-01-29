Mbappe verulega ósáttur – „Getum ekki haldið svona áfram“

Kylian Mbappe, stjörnuleikmaður Real Madrid, var ósáttur við sitt lið eftir tap gegn Benfica í Meistaradeildinni í gær.
Tapið varð til þess að liðið þarf að fara í umspil um sæti í 16-liða úrslitum keppninnar. Real Madrid er stigi á eftir toppliði Barcelona heima fyrir og datt úr bikarnum gegn B-deildarliði á dögunum.
„Við áttum skilið að tapa. Þetta var ekki góð frammistaða og við erum of óstöðugir,“ sagði Mbappe eftir leik og hélt áfram.
„Við getum ekki haldið svona áfram, við getum ekki verið góðir einn daginn og lélegir þann næsta. Þannig spila ekki sigurvegarar.“