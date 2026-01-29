Er þetta lykilmaður í viðsnúningi Manchester United?

Steve Holland er farinn að láta að sér kveða hjá Manchester United, en hann er hluti af þjálfarateymi Michael Carrick.
Samkvæmt BBC hefur Holland, sem áður starfaði hjá Chelsea og enska landsliðinu, átt stóran þátt í sterkri byrjun United undir stjórn Michael Carrick. Sigrar gegn Manchester City og Arsenal hafa lyft liðinu upp í fjórða sæti úrvalsdeildarinnar.
Þjálfuninni hefur verið breytt, æfingar eru styttri en ákafari og meiri áhersla lögð á einstaklingsvinnu og skipulag varnarleiksins. Holland ku vera lykilmaður í þessu.
Holland er þekktur fyrir að vera hljóðlátur og yfirvegaður, en skýr í áherslum sínum. Leikmenn hafa brugðist vel við aðferðum hans, sérstaklega í varnartaktík.
United mætir Fulham um helgina og vonast til að byggja ofan á frábæra byrjun Carrick þar.