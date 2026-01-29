Bíða eftir grænu ljósi frá Sádunum

Moussa Diaby er líklega á leið aftur til Evrópu, nánar til tekið til ítalska stórliðsins Inter. Inter er nú í viðræðum við Al-Ittihad í Sádi-Arabíu um að ganga frá samningi.
Diaby gekk til liðs við Al-Ittihad sumarið 2024 frá Aston Villa og hefur staðið sig afar vel, er með átta mörk og 27 stoðsendingar í 52 leikjum í öllum keppnum. Áhugi Inter hefur verið staðfestur af forseta félagsins, Giuseppe Marotta, sem viðurkennir þó að viðræðurnar séu flóknar.
Samkvæmt Fabrizio Romano hefur Inter þegar náð samkomulagi við Diaby um persónuleg kjör. Nú snýst málið um að sannfæra Al-Ittihad, en Inter er sagt hafa lagt fram lánstilboð með kauprétt að andvirði 35 milljóna evra.
Diaby er samningsbundinn Al-Ittihad til ársins 2029 og hefur leikið 11 landsleiki fyrir Frakkland.
🚨⚫️🔵 Inter agreed personal terms with Moussa Diaby as the potential signing has also been approved by Cristian Chivu.
Deal now depends on Al Ittihad green light.
It’d be a loan move with €35m buy option clause, as reported.
