Hinn stæðilegi Traore söðlar um innan London

West Ham hefur samið við kantmanninn Adama Traore frá Fulham en kaupverðið er 1-2 milljónir punda, eftir því hvernig gengur.
Traore skrifar undir samning út leiktíðina með möguleika á árs framlengingu. Þessi þrítugi leikmaður sameinast því Nuno Espirito Santo, stjóra West Ham sem hann starfaði áður með hjá Wolves.
Traore, sem er fyrrum leikmaður Barcelona, hefur lítið fengið að spila með Fulham á tímabilinu og aðeins verið í byrjunarliði í tveimur leikjum í ensku úrvalsdeildinni.
West Ham hefur átt slakt tímabil og er í fallsæti. Félagið hefur því verið virkt á félagaskiptamarkaðnum í janúar og nú er Traore mættur.
West Ham United is pleased to confirm the signing of Spain international winger Adama Traoré. 🤝
— West Ham United (@WestHam) January 28, 2026