Myndband frá helginni vekur upp mikla kátínu – Hélt á honum eins og litlu barni

Það gekk mikið á í leik Arsenal og Manchester United á sunnudag þar sem gestirnir undir stjórn Michael Carrick unnu 2-3 sigur.
Bryan Mbeumo, Patrik Dorgu og Matheus Cunha skoruðu mörk United í sigri.
Eitt atvik úr leiknum hefur vakið mikla athygli en undir lok leiksins henti varnarmaðurinn, Gabriel, sér í fremstu línu hjá Arsenal.
Þar þurfti hann að slást við Harry Maguire sem var valinn besti maður vallarins. Glíma þeirra var áhugaverð.
Í eitt skiptið kom Maguire boltanum frá og ákvað síðan að halda á Gabriel upp völlinn. Eitthvað sem mörgum fannst skondið.
Maguire casually carrying Gabriel like his son and throwing him one side. 😭😭😂😂 pic.twitter.com/v0MPghKePy
— UF (@UtdFaithfuls) January 25, 2026