Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV

Enski boltinn

Uppljóstrar um samtal við Carrick fyrir leikinn – Flautaði æfinguna snemma af til að halda í þetta

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Myndband frá helginni vekur upp mikla kátínu – Hélt á honum eins og litlu barni

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 10:00

Það gekk mikið á í leik Arsenal og Manchester United á sunnudag þar sem gestirnir undir stjórn Michael Carrick unnu 2-3 sigur.

Bryan Mbeumo, Patrik Dorgu og Matheus Cunha skoruðu mörk United í sigri.

Eitt atvik úr leiknum hefur vakið mikla athygli en undir lok leiksins henti varnarmaðurinn, Gabriel, sér í fremstu línu hjá Arsenal.

Þar þurfti hann að slást við Harry Maguire sem var valinn besti maður vallarins. Glíma þeirra var áhugaverð.

Í eitt skiptið kom Maguire boltanum frá og ákvað síðan að halda á Gabriel upp völlinn. Eitthvað sem mörgum fannst skondið.

