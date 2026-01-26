Mokar inn peningum utan vallar þrátt fyrir að lítið gerist innan vallar

Miðjumaður Manchester United, Mason Mount, hefur hagnast verulega utan vallar og safnað um sex milljóna punda eignum í gegnum styrktarsamninga og ímyndarréttindi. Tekjurnar renna í fyrirtæki hans, Stone Elite, sem hann rekur ásamt föður sínum, Tony Mount.
Samkvæmt ársreikningum sem lagðir voru fram hjá breskum fyrirtækjaskráningum í þessari viku námu eignir Stone Elite 5,7 milljónum punda í júní 2025, en þær voru 4,4 milljónir punda árið áður. Þetta sýnir verulegan vöxt þrátt fyrir að Mount hafi átt erfitt uppdráttar á vellinum.
Fyrrverandi leikmaður Chelsea hefur tryggt sér arðbæra samninga við stórfyrirtæki á borð við Nike og Pepsi Max, þar sem hann gegnir hlutverki alþjóðlegs sendiherra bandaríska drykkjarfyrirtækisins. Þá er talið að tekjurnar gætu aukist enn frekar á næsta reikningsári.
Mount hefur nýlega sést í keppnisskóm frá Adidas og Mizuno, sem bendir til þess að nýr og verðmætur skósamningur gæti verið í bígerð. Stone Elite er eitt af þremur fyrirtækjum sem Mount starfrækir, en hann á einnig fasteignafyrirtæki og eignarhaldsfélag undir sama merkjum.
Fjárhagslegur árangur Mount kemur þrátt fyrir að hann hafi misst af yfir 50 leikjum fyrir Manchester United vegna meiðsla síðan hann gekk til liðs við félagið frá Chelsea sumarið 2023.