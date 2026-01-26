Möguleiki á því að Cunha fái bann fyrir fagn sitt gegn Arsenal

Matheus Cunha gæti átt von á ákæru frá enska knattspyrnusambandinu (FA) eftir sigurmark sitt fyrir Manchester United gegn Arsenal á Emirates-leikvanginum á sunnudag.
Cunha skoraði sigurmarkið á 87. mínútu og fagnaði því með því að tala beint í myndavél við hliðarlínu, þar sem hann virtist hrópa: „It’s the fucking biggest!“
Samkvæmt reglum FA er leikmönnum óheimilt að nota móðgandi, særandi eða dónalegt orðbragð og getur slíkt leitt til brottvísunar eða banns. Fordæmi eru til staðar, en Wayne Rooney var árið 2011 dæmdur í tveggja leikja bann eftir að hafa öskrað móðgandi orð í myndavél eftir mark gegn West Ham.
Rooney missti þá af deildarleik gegn Fulham og undanúrslitaleik FA-bikarsins gegn Manchester City. Málið vakti mikla athygli á sínum tíma og olli jafnvel spennu milli Sir Alex Ferguson og forráðamanna FA.
Cunha, sem er 26 ára gamall, kom inn af bekknum og hafði afgerandi áhrif á leikinn, aðeins átta dögum eftir að hafa lagt upp mark í Manchester-slagnum. Knattspyrnustjóri United, Michael Carrick, var ekki spurður út í fögnuð en hrósaði Cunha fyrir fagmennsku sína.
„Þetta lýsir vel því hvernig hópurinn hefur verið undanfarið,“ sagði Carrick, sem virðist ánægður með framlag Cunha þrátt fyrir mögulegt eftirmál utan vallar.