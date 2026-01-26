Beckham sendir væna sneið á son sinn eftir helgina – „Er allt í lagi hjá þér?“

David Beckham, goðsögn Manchester United, gerði grín að syni sínum Romeo eftir að United vann dramatískan sigur á Arsenal á Emirates-leikvanginum á sunnudag. United tryggði sér þrjú stig með marki seint í leiknum.
Beckham, sem lék á árum áður með Manchester United, var ánægður eftir leik og nýtti tækifærið til að stríða Romeo, sem er stuðningsmaður Arsenal. Hann birti mynd af sjálfum sér í United-treyju á Instagram og skrifaði. „Allt í lagi hjá þér, Romeo?“
Romeo, sem er 23 ára, svaraði föður sínum skjótt og birti skjáskot af stöðu úrvalsdeildarinnar ásamt skilaboðunum. „Ekki of spenntur. Passaðu bilið.“
Beckham fjölskyldan hefur að undanförnu verið í sviðsljósinu vegna innanbúðarátaka. Elsti sonurinn, Brooklyn, hefur slitið samskiptum við foreldra sína og systkini. Í yfirlýsingu sagði hinn 26 ára Brooklyn að hann hefði verið stjórnað af foreldrum sínum megnið af lífi sínu.
Romeo og yngri bróðir hans, Cruz, hafa hins vegar lýst yfir stuðningi við foreldra sína opinberlega. Þá greindi The Sun frá því um helgina að Brooklyn og eiginkona hans, Nicola Peltz, hafi fengið boð um mikla peninga til að skrifa bók þar sem þau myndu segja alla söguna um átök tengd brúðkaupi þeirra.
Þrátt fyrir fjölskylduerjur fann Beckham þó tíma til að njóta sigurs síns liðs og senda létt stríðnisskilaboð í átt að Arsenal.