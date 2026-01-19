Stormurinn eykst í kringum Beckham fjölskylduna: Sendir frá langa yfirlýsingu og tekur foreldra sína af lífi

Brooklyn Beckham hefur sent frá sér harðorða yfirlýsingu þar sem hann ræðst opinberlega á foreldra sína, David og Victoriu Beckham, og fjallar í fyrsta sinn ítarlega um langvarandi fjölskyldudeilu sem hefur verið í umræðunni undanfarin ár.
Brooklyn, sem er 26 ára og elsti sonur hjónanna, birti í kvöld sex blaðsíðna yfirlýsingu á Instagram þar sem hann segist ekki hafa neinn áhuga á að sættast við fjölskyldu sína og að hann sé loksins að standa með sjálfum sér „í fyrsta skipti á ævinni“. Hann og eiginkona hans, leikkonan Nicola Peltz, 31 árs, hafa verið í miðju deilunnar og hafa í kjölfarið sniðgengið fjölmarga stóra fjölskylduviðburði síðustu mánuði, þar á meðal 50 ára afmæli Davids Beckham.
Brooklyn fer ekki í grafgötur með skoðanir sínar og segir sig hafa verið „stjórnað af fjölskyldu sem setur ímynd og kynningu ofar öllu öðru. Hann segist hafa fundið „frið og létti“ eftir að hann kynntist Nicolu, eftir að hafa glímt við mikinn kvíða stóran hluta ævinnar. Hann fullyrðir jafnframt að vandamálin innan fjölskyldunnar hafi hafist í kringum brúðkaup þeirra í apríl 2022.
Í yfirlýsingunni heldur Brooklyn því fram að foreldrar hans hafi ítrekað reynt að skemma samband hans og Nicolu. Hann segir móður sína, Victoriu, hafa hætt við að hanna brúðarkjól Nicolu á elleftu stundu, þrátt fyrir að Nicola hafi verið spennt fyrir því að klæðast hönnun hennar. Þá segir hann að móðir hans hafi tekið yfir fyrsta dans þeirra hjóna í brúðkaupinu, sem hafi valdið honum mikilli vanlíðan og skömm. Hann segir þetta hafa orðið til þess að þau ákváðu að endurnýja heit sín ári síðar án viðveru fjölskyldu hans.
Brooklyn sakar einnig foreldra sína um að hafa þrýst á hann fyrir brúðkaupið að skrifa undir samning þar sem hann hefði framselt réttindi að nafni sínu, samning sem hefði haft áhrif á hann, eiginkonu hans og framtíðarbörn. Hann segir að þegar hann neitaði að skrifa undir hafi sambandið versnað verulega.
Í yfirlýsingunni gagnrýnir hann einnig föður sinn harðlega. Hann segir sig hafa verið í Bretlandi til að vera viðstaddur afmæli Davids, en að öllum tilraunum hans til að hitta föður sinn áður hafi verið hafnað. Þegar loks var samþykkt að hitta hann hafi það verið með því skilyrði að Nicola væri ekki boðin. Brooklyn lýsir því sem „höggi í andlitið“.
Hann heldur því fram að foreldrar hans hafi um árabil stjórnað frásögninni í fjölmiðlum um fjölskylduna og að samfélagsmiðlar, viðburðir og sviðsett fjölskyldumynd hafi alltaf verið í fyrirrúmi. Hann segir að síðan hann fór að standa með sjálfum sér hafi hann orðið fyrir stöðugum árásum, bæði í einkalífi og opinberlega, og að jafnvel bræður hans hafi verið hvattir til að ráðast á hann á samfélagsmiðlum áður en þeir lokuðu á hann.
Brooklyn segir að móðir hans hafi ítrekað sýnt eiginkonu hans vanvirðingu og jafnvel boðið konum úr fortíð hans inn í líf þeirra með það að markmiði að skapa óþægindi. Hann segir að fjölskyldan setji „Brand Beckham“ ofar fjölskyldutengslum og að ást sé mæld í færslum á samfélagsmiðlum og sviðsettum myndatökum.
Að lokum segir Brooklyn að frásögnin um að Nicola stjórni honum sé röng. Þvert á móti hafi hann verið stjórnað af foreldrum sínum megnið af lífi sínu. Hann segist loksins laus við kvíða, upplifa frið og vera þakklátur fyrir lífið sem hann hefur valið með eiginkonu sinni.
Hann segir að þau óski sér einfaldlega friðar, næði og hamingju fyrir sig og framtíðarfjölskyldu sína, fjarri ímynd, fjölmiðlaumfjöllun og stjórnun.