Sakaður um hrokafulla og skítlega hegðun um helgina – Sjáðu hvað Yamal gerði

Lamine Yamal leikmaður Barcelona og Spánar er sakaður um hrokafulla og skítlega hegðun um helgina.

Spánn tapaði úrslitaleik Þjóðadeildarinnar gegn Portúgal á sunnudag. Fór leikurinn alla leið í vítaspyrnukeppni.

Ungstirnið öfluga virðist eitthvað hafa verið óhress með þetta.

Yamal didn't even look at Ronaldo when he offered the handshake. All Ronaldo did was praise him, yet this arrogant c*nt behaved like that. Such a sore loser. pic.twitter.com/FuTdNFNF7E

Er Yamal sakaður um að hafa sýnt Cristiano Ronaldo óvirðingu, þessi fertugi framherji var á skotskónum í leiknum.

Yamal vildi ekki horfa á hann þegar hann tók í hönd hans eftir leik, þegar Portúgal tók svo við verðlaununum var Yamal fyrstur af vettvangi.

Look at this Arrogant, Obnoxious, Spoiled brat

Það var öllu léttara yfir Yamal fyrir leik þar sem hann og félagi hans ákváðu að leika eftir fagn Ronaldo.

🚨

Before the start of the Nations League final, Yamal and Fermin were mocking Cristiano Ronaldo's SIUU celebration.

They got humbled after the final. 😉pic.twitter.com/pUhPpD0S1E

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 9, 2025