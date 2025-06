Carrick rekinn úr starfi eftir erfiðar vikur undir lok tímabils

Michael Carrick hefur verið rekinn úr starfi sem knattspyrnustjóri Middlesbrough. Hann var sá stjóri sem hafði verið lengst í starfi í Championship deildinni.

Carrick gerði nýjan þriggja ára samning við Middlesbrough fyrir ári síðan.

Carrick náði ekki að koma Middlesbrough í umspil um laust sæti í ensku úrvalsdeildinni og var það mikil vonbrigði fyrir félagið.

Boro endaði tímabilið illa og vann bara einn af síðustu sex leikjunum, liðið endaði í tíunda sæti deildarinnar.

Liðið var hins vegar bara fjórum stigum frá umspili en liðið fann ekki nógu mikinn stöðugleika á tímabilinu.

Carrick var í sínu fyrsta starfi sem stjóri en hann hafði tímabundið stýrt Manchester United í nokkra leiki. Jonathan Woodgate og fleiri aðstoðarmenn Carrick voru einnig látnir fara.

The club has today parted company with head coach Michael Carrick.

Full statement ⤵️

— Middlesbrough FC (@Boro) June 4, 2025