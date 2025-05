Annar stjóri sögunnar til að vinna þrennuna með tveimur mismunandi liðum

Paris Saint-Germain vann í kvöld Meistaradeildina í fyrsta sinn en liðið mætti Inter Milan í úrslitaleiknum.

Þeir frönsku léku á alls oddi í þessum leik og hinn ungi Desire Doue átti sannkallaðan stórleik í öruggum sigri.

Doue lagði upp og skoraði tvö mörk í 5-0 sigri á þeim ítölsku sem sáu aldrei til sólar í þessari viðureign.

Þetta er í fyrsta sinn sem PSG vinnur Meistaradeildina og má svo sannarlega segja að sigurinn hafi verið verðskuldaður.

Luis Enrique, stjóri PSG, varð í kvöld aðeins sá annar í sögunni til að vinna þrennuna með tveimur félagsliðum en hann gerði slíkt hið sama með Barcelona árið 2015.

Hinn maðurinn er Pep Guardiola sem er í dag stjóri Manchester City.

🏆 Barcelona: 2015

🏆 PSG: 2025

Luis Enrique becomes only the second manager to win a treble, including the UEFA Champions League, with two clubs. 👏 pic.twitter.com/xUSy0CrdQ8

— WhoScored (@WhoScored) May 31, 2025