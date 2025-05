Tryggja það að enginn geti keypt Trent

Real Madrid tilkynnti í dag um kaupin á Trent Alexander-Arnold frá Liverpool.

Trent verður mættur fyrir HM félagsliða sem hefst eftir um tvær vikur og greiðir Real Madrid Liverpool um 10 milljónir evra til að fá hann mánuði fyrr.

Enski bakvörðurinn mun þéna 150 þúsund pund á viku í Madríd, en þar sem hann kemur frítt fær hann væntanlega vænan bónus við undirskrift.

Samningur Trent verður til sex ára og inni í honum er klásúla upp á milljarð evra. Ljóst er að afar ólíklegt er að nokkur gangi að þeim verðmiða.

🚨⚪️ Understand the release clause into Trent Alexander-Arnold’s contract will be €1B. pic.twitter.com/lK2dgpy3n0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2025