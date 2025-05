Fyrstu kaup sumarsins hjá Liverpool

Jeremie Frimpong er genginn í raðir Englandsmeistara Liverpool. Tíðindin hafa legið í loftinu og eru nú staðfest.

Hinn 24 ára gamli Frimpong er sókndjarfur hægri bakvörður sem kemur frá Bayer Leverkusen. Liverpool greiðir tæpar 30 milljónir punda fyrir hann.

Frimpong var frábær í liði Xabi Alonso hjá Leverkusen, sem varð til að mynda Þýskalandsmeistari fyrir ári síðan.

Þess má geta að Frimpong var í yngri liðum Manchester City á árum áður og hefur hann einnig verið á mála hjá skoska stórliðinu Celtic.

"I’m going to give my all, my energy, my work-rate and hopefully we can win together, we celebrate together, get everything together."

Head to All Red video to hear from Jeremie Frimpong after signing for the Reds 🗣️

— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2025