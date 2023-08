Tierney ferðast til Spánar á morgun

Kieran Tierney, leikmaður Arsenal, er að ganga til liðs við Real Sociedad á Spáni.

Skoski bakvörðurinn fer á láni til Sociedad en lánið inniheldur ekki kaupmöguleika. Hann hefur ekki verið í stóru hlutverki undir stjórn Mikel Arteta hjá Arsenal undanfarið.

Tierney mun ferðast til Spánar á morgun til að gangast undir læknisskoðun áður en hann verður formlega kynntur til leiks sem leikmaður Sociedad.

Tierney hefur verið á mála hjá Arsenal síðan 2019. Fyrst um sinn var hann lykilmaður en síðan hefur hlutverk hans minnkað.

Sociedad hefur gert jafntefli í báðum leikjum sínum í LaLiga til þessa.

