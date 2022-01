Tottenham að gera sín fyrstu kaup í glugganum

Enska knattspyrnufélagið Tottenham Hotspur er í þann mund að ljúka við sín fyrstu kaup í janúarglugganum í ár.

Svíinn Dejan Kulusevski er á leið til Lundúna frá Juventus og mun skrifa undir samning við Spurs í dag. Þetta segir fjölmiðlamaðurinn Fabrizio Romano á Twitter síðu sinni.

Dejan Kulusevski to Tottenham, here we go! He’ll fly to London today. Total agreement reached with Juventus ⚪️ #THFC

Deal will be around €40m plus add ons – including loan fee and buy clause that could become mandatory in case of UCL qualification/certain number of appearences. pic.twitter.com/HQi56zVbrw

