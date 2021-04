„Við verðum að trúa“

PSG tók á móti Manchester City í fyrri leik liðanna í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í kvöld og endaði leikurinn með 1-2 sigri gestanna. Liðin mætast aftur á þriðjudaginn í næstu viku á Etihad og þá kemur í ljós hvort liðið tryggir sér farseðilinn í úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu en ljóst er að City er í kjörstöðu með tvö útivallarmörk. Pochettino var svekktur með úrslit sinna manna í kvöld:

„Þetta var leikur tveggja hálfleikja, við vorum frábærir í fyrri hálfleik en það er erfitt að halda út gegn liði eins og City. Við áttum skilið að komast yfir en þeir voru miklu betri en við í seinni hálfleik. Bæði mörk þeirra voru slys en þeir sköpuðu fleiri færi en við. Bæði lið áttu einn góðan hálfleik,“ sagði Pochettino við BT sport eftir leik.

„Ég er mjög vonsvikinn með þessi tvö mörk, það er vont að þetta hafi gerst og sérstaklega í undanúrslita leik. Þetta er afar sárt.“

„Það er erfitt að útskýra afhverju þeir voru betri í seinni en við vorum klárlega betri í fyrri hálfleik. Það var erfitt að halda út, þeir eru í frábæru formi og ákafari. Við vorum ekki með þá orku sem þurfti.“

Gueye fékk beint rautt spjald eftir ruddalega tæklingu á Gundogan á 77. mínútu. Þetta hafði Pochettino að segja um atvikið:

„Rauða spjaldið hefði bæði getað verið gult og rautt eftir því hvernig þú metur það.“

„Þeir hafa forskot en í fótbolta verður maður að trúa, seinni leikurinn er enn eftir.“

Everything is still possible in this semifinal.

After victories in Barcelona and Munich, there is all to play for. Paris can believe in its strengths.

More than ever, 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒🔴🔵 pic.twitter.com/0e8q8AGY38

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 28, 2021