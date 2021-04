Dýrasti leikur sögunnar?

Nú er í gangi fyrri undanúrslitaleikur PSG og Manchester City í Meistaradeild Evrópu. Bæði liðin eru stjörnum prýdd og þekkt fyrir að eyða miklum peningum í leikmenn.

Byrjunarliðin í kvöld hafa vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum en byrjunarlið Manchester City kostaði 500,6 milljónir punda og byrjunarlið PSG 520 milljónir punda. Þetta þýðir að samanlagt verðmæti liðanna á vellinum er yfir einn milljarð punda.

𝗣𝗦𝗚’𝘀 𝗫𝗜: £520m

𝗠𝗮𝗻 𝗖𝗶𝘁𝘆’𝘀 𝗫𝗜: £500.6m

One BILLION pounds-worth of talent starting in the Champions League tonight. 🤑 pic.twitter.com/gJ2Afso7eW

— Squawka Football (@Squawka) April 28, 2021