Sögulegur sigur United – Þetta eru metin sem liðið jafnaði í gær

Manchester United valtaði yfir Southampton í ensku úrvalsdeildinni í gær en þeir léku manni færri í 88. mínútur þar sem Alexandre Jankewitz var rekinn af velli eftir tveggja mínútna leik eða 79 sekúndur öllu heldur, Aron Wan-Bissaka skoraði fyrsta mark Manchester United á 18. mínútu og bætti svo Marcus Rashford við því öðru á 25. mínútu.

Jan Bednarek varð svo fyrir því óhappi að skora sjálfsmark á 34. mínútu og skoraði Edinson Cavani fjórða mark United og staðan 4-0 í hálfleik.

Manchester United hélt markaskoruninni áfram í seinni hálfleik og skoraði Anthony Martial á 69. mínútu og bætti svo Scott McTominay við því sjötta á 71. mínútu, Jan Bednarek gerði sig svo brotlegann í eigin teig og var rekinn af velli fyrir vikið, Bruno Fernandes skoraði svo mark úr víti á 88. mínútu og Anthony Martial bætti svo við áttunda marki United á 90. mínútu og innsiglaði svo Daniel James 9-0 sigur Manchester United með marki á fjórðu mínútu uppbótatíma.

Lokatölur 9-0 fyrir Manchester United sem eru jafnir stigum Manchester City á toppnum en þeir eiga tvo leiki til góða.

Sigurinn er nokkuð sögulegur en þetta er í þriðja sinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar sem lið vinnur með níu mörkum. Manchester United hafði gert það gegn Ipswich árið 1995 og Leicster vann Southampton með níu mörkum fyrir einu og hálfi ár.

9-0 – This is only the third ever a side has won a Premier League game by 9+ goals;

Sjö leikmenn Manchester United skoruðu í leiknum, það er aðeins í annað sinn sem sjö leikmenn hjá liði skora í einum og sama leiknum. Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Daniel James og Scott McTominay skoruðu eitt mark en Anthony Martial skoraði tvö, eitt markanna var svo sjálfsmark.

7 – Manchester United had seven different scorers tonight (excl. own goals), only the second time a team has had seven different scorers in a Premier League match, after Chelsea vs Aston Villa in December 2012. Heaven. pic.twitter.com/cV1KbRkwv1

United skoraði tólf mörk í tveimur leikjum gegn Southampton á þessu tímabili, það er jöfnun á meti.

12 – 12 is the joint-most goals scored by a team against an opponent in a Premier League season.

1995/96 Blackburn Rovers vs Nottingham Forest

2009/10 Tottenham Hotspur vs Wigan Athletic

2019/20 Manchester City vs Watford

2020/21 Manchester United vs Southampton

Pummelled. pic.twitter.com/coSSYbu3m6

