Arsenal hendir Rúnar Alex út úr hópnum í Evrópu

Rúnar Alex Rúnarsson mun ekki leika með Arsenal í Evrópudeildinni nú þegar útlsáttarkeppnin hefst í febrúar. Frá þessu var greint í dag.

Rúnar lék nokkra leiki í riðlakeppninni með Arsenal en nú hefur Mat Ryan komið inn í hópinn á kostnað Rúnars. Rúnar verður því ekki gjaldgengur með Arsenal í leikjum í Evrópu fyrr en næsta haust, hið fyrsta.

Arsenal bætir einnig við Martin Odegaard og Gabriel Martinelli við hóp sinn.

Alex Runarrson is the player to miss out of Arsenal's 25-man Europa League squad for the knockout stages. Ryan, Odegaard and Martinelli all added.

— Charles Watts (@charles_watts) February 3, 2021