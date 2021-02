Nýjasti varnarmaður Liverpool fékk þunga refsingu á tímabilinu – Hrækti á andstæðing sinn

Liverpool gekk í gær frá samningi við Schalke um að fá Ozan Kabak á láni frá félaginu fram á sumar, Liverpool getur svo keypt varnarmanninn í sumar ef allt gengur vel.

Kabak er tvítugur varnarmaður frá Tyrklandi, hann sló í gegn með Galatasaray í heimalandinu. Hann hélt þaðan til Stuttgart en féll með liðinu úr þýsku úrvalsdeildinni, Schalke situr svo á botni þýsku deildarinnar í dag.

Jurgen Klopp fékk Kabak og Ben Davies frá Preston í gær en þá kom í ljós að Joel Matip spilar ekki meira á þessu tímabili. Fyrir eru Joe Gomez og Virgil Van Dijk frá og óvíst er hvenær þeir snúa aftur.

Ozan Kabak spit on Werder Bremen player. Lucky for him not get red card 🤔 pic.twitter.com/yOgt83w3yl

