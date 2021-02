Klopp kom með vondar fréttir í dag – Þarf kraftaverk svo að Van Dijk spili á tímabilinu

Gærdagurinn var fróðlegur í herbúðum Liverpool en félagið fékk tvo varnarmenn til félagsins, Ben Davies var keyptur frá Preston Ozan Kabak kom á láni frá Schalke.

Vondu fréttirnar voru hins vegar þær að Joel Matip verður ekki meira með á tímabilinu, varnarmaðurinn meiddist á ökkla og getur ekki spilað fyrr en á næstu leiktíð.

Jurgen Klopp, stjóri liðsins sagði svo frá því á fréttamannafundi í dag að engar líkur séu á að Virgil van Dijk spili aftur á tímabilinu.

Van Dijk sleit krossband í október, talið var að hann gæti mögulega spilað í lok leiktíðar. Klopp segir að þurfi kraftaverk til svo að Van Dijk spili á tímabilinu.

Þá er enn óvíst hvort Joe Gomez geti spilað meira á tímabilinu en hann meiddist á æfingu með enska landsliðinu, fyrir áramót.

Klopp confirms he is not expecting Van Dijk to play again this season barring ‘a miracle’.

— Chris Bascombe (@_ChrisBascombe) February 2, 2021