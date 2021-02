Ef þú vilt gera vel við þig á HM í Katar þá er þetta kostnaðurinn – Uppselt í bestu sætin

Það fer fram sögulegt Heimsmeistaramót í knattspyrnu á næsta ári þegar mótið verður haldið í Katar. Heimamenn hafa lagt mikið í sölurnar til að gera mótið allt hið glæsilegsata.

Katar er ekki stórt land og því verður tækifæri til að sjá hið minnsta tvo leiki á dag, fyrir þá sem ætla að leggja leið sína til landsins.

Í gær fóru í sölu pakkar í bestu sætin á völlunum og þar á meðal Lusail völlinn þar sem úrslitaleikurinn var. Hægt var að kaupa pakka með miða á tíu leiki, þar á meðal úrslitaleikinn sjálfan.

Hospitality sale for the 2022 World Cup got under way yesterday.

Ten matches for two at the Lusail, including the final, in the Pearl Lounge will set you back $148,400.

The Amazing Series, ten matches at Lusail, 9 at Al Bayt, already sold-out.

Sales in Russia = $377 million. pic.twitter.com/M5FI7Vxcug

