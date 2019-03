Klæðnaður Solskjær var ekki í lagi: ,,Er hann að koma inná?“

Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United, horfir nú á sína menn spila gegn Paris Saint-Germain.

Um er að ræða leik í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar en staðan er 2-1 fyrir United eftir fyrri hálfleikinn.

Romelu Lukaku hefur gert bæði mörk United en PSG vann fyrri leikinn 2-0 og þurfa gestirnir aðeins eitt mark í viðbót.

Solskjær neyddist til að klæða vesti á hliðarlínunni í dag, vesti eins og varamenn klæðast.

Fataval Solskjær þótti líkjast treyjum PSG of mikið og var hann vinsamlegast beðinn um að fara í vesti.

Nú er mikið grín gert af því á Twitter en Solskjær þekkir það vel að koma inn af bekknum og breyta leikjum.

Hann var ófáum sinnum notaður sem varamaður á tíma sínum sem leikmaður United og spilaði undir stjórn Sir Alex Ferguson.

Good to see solskjaer named himself on the bench today with that bib on 😂😂 — Asher James (@1AshleighJames) 6 March 2019

Why does Solskjaer have a bib on? He warming up to get the second? #MUFC — Dom (@DBan_) 6 March 2019