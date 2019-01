Bíó Paradís breytt í þýskan tekknóklúbb

Þjóðverjar hafa ætíð verið á meðal öflugustu framleiðenda teknó-tónlistar á heimsmælikvarða. Heimildarmyndin If I think of Germany at night (Den ich an Deutscland in der nacht) veitir einstaka innsýn í heim fimm þýskra frumkvöðla á sviði rafrænnar danstónlistar.

Skyggnst er inn í hugarheim tónlistarfólksins í gegnum náin viðtöl og hugleiðingar þeirra um hvernig þróun þeirra og danstónlistarinnar hefur verið í gegnum árin. Við sjáum þau við tónlistarsköpun og undirbúning fyrir verkefni, en. einnig að störfum sem plötusnúðar fyrir aragrúa dansþyrstra teknóaðdáenda á tónlistarhátíðum.

Myndin er partur af þýskum kvikmyndadögum sem fara fram 1.– 10. febrúar í Bíó Paradís. Myndin er lokamynd hátíðarinnar og er hún sýnd laugardaginn 9. febrúar.

Að sýningunni lokinni verður Bíó Paradís breytt í þýskan teknóklúbb sem verður lokahóf þýsku kvikmyndaveislunnar.