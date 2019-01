Sjáðu stillur úr nýjasta stórverki leikstjórans Quentin Tarantino

Níunda og nýjasta kvikmynd leikstjórans Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, verður frumsýnd í sumar og er sögð vera hans stærsta til þessa. Tímaritið Vanity Fair tryggði sér einkabirtingu á glænýjum stillum úr myndinni og þeim ætlum við að sjálfsögðu að deila hér að neðan.

Myndin segir nokkrar bransasögur af lífi fræga fólksins í Los Angeles árið 1969. Sagt er að nálgunin verði með ekki ósvipuðu sniði Pulp Fiction að því leyti hvernig ólíkar sögur tvinnast saman. Á annan veg mun myndin að hluta til fjalla um morðið á leikkonunni Sharon Tate ásamt seinni ár leikarans Rick Dalton og sögur af sambandi hans við áhættuleikara sinn, Cliff Booth.

Myndin notast við margar sannar bransasögur og ýktar af tímum í Hollywood þegar iðnaðurinn tók við miklum stakkaskiptum. Dalton og Booth eru annars vegar skáldaðar persónur.

Tarantino hefur áður sagt að hann ætli ekki að gera fleiri kvikmyndir þegar hann hefur náð tíu. Því má segja að ríkir mikil eftirvænting fyrir þeirri næstsíðustu, sem er frumsýnd í byrjun ágúst 2019 – en á því ári verða liðin 50 ár frá Manson-morðunum.

Með hlutverk í myndinni fara (og dragið andann djúpt) Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Timothy Olyphant, Margot Robbie, Al Pacino, Bruce Dern, Kurt Russell, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Tim Roth, Michael Madsen, Damian Lewis, Zoë Bell, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, Rumer (dóttir Bruce) Willis og Luke Perry.