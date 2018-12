Kári Egilsson hlýtur hvatningarverðlaun ASCAP

Kári Egilsson píanóleikari, sem er 16 ára gamall, hlaut í gærkvöldi hvatningarverðlaun ASCAP, samtaka tónskálda í Bandaríkjunum.

Verðlaunin eru veitt í nafni Desmond Child, „ASCAP foundation Desmond Child Anthem Award,“ og eru veitt upprennandi tónskáldi eða lagahöfundi.

Verðlaunin voru afhent við hátíðlega athöfn í Lincoln Center í New York í gær. Kári var einn af fáum sem lék við athöfnina, en hann lék eigið lag, Crosswinds.

Foreldrar Kára, Egill Helgason fjölmiðlamaður, og Sigurveig Káradóttir, voru viðstödd athöfnina, sem fór fram fyrir fullu húsi í hinum glæsilega Appel sal að viðstöddu frammáfólki í tónlistarlífinu í Bandaríkjunum, lagahöfundum og tónskáldum.

„Þarna er ungt tónlistarfólk heiðrað, en líka eldra fólk, meðal annars Valerie Simpson sem samdi fullt af klassískum lögum, Ain´t No Mouuntain High Enough og fleiri.

Ascap eru hin risastóru samtök bandarískra lagahöfunda, svipað og Stef hérna á Íslandi, mjög voldugt batterí,“ segir Egill í samtali við DV.

Það var ævintýri að upplifa þetta, að sjá barnið sitt spila fyrir áhrifafólk í tónlistarlífi Bandaríkjana og þennan kröfuharða hóp, en honum var mjög vel fagnað. Hann var minnst stressaður sjálfur.

ASCAP verðlaunar árlega hóp útgefenda, lagahöfunda og tónlistarmanna, en á meðal þeirra sem hljóta verðlaun í ár eru höfundar lag Ed Sheeran, Shape of You, tónlistarkonan Lana Del Rey og sænski „popp-Mídasinn“ Max Martin, en hann hefur samið fjölda laga fyrir Backstreet Boys, N*Sync, Christinu Augileru og Pink, svo aðeins nokkrir séu nefndir.

Bandaríski lagahöfundurinn Desmond Child fær aðalverðlaunin fyrir langan og farsælan feril hans. Á ferilskrá hans eru smellir eins og You Give Love a Bad Name með Bon Jovi, I Was Made For Loving You með Kiss og Poison með Alice Cooper.