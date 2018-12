Gengur illa hjá Gylfa á vítapunktinum – Tölfræðin versnar

Það gengur illa hjá Gylfa Þór Sigurðssyni á vítapunktinum hjá Everton en hann steig á punktinn í kvöld.

Gylfi fékk tækifæri til að jafna metin fyrir Everton gegn Watford er staðan var 2-1 fyrir gestunum á Goodison Park.

Ben Foster gerði sér hins vegar lítið fyrir og varði vítaspyrnu Gylfa sem var þó alls ekki frábær.

Gylfi hefur nú klikkað á tveimur af síðustu þremur spyrnum sínum hjá Everton í úrvalsdeildinni sem er ólíkt okkar manni.

Gylfi var áður vítaskytta Swansea og þar var hann mjög öruggur og skoraði úr öllum sex spyrnum sínum.

Miðjumaðurinn klikkaði einnig á víti í sumar er íslenska landsliðið mætti Nígeríu á HM.

2 – Gylfi Sigurdsson has missed two of his last three penalties in the Premier League (at Everton), after previously scoring all six penalties in the competition for Swansea City. Denied. #EVEWAT pic.twitter.com/sw6yUnSa5A

— OptaJoe (@OptaJoe) 10 December 2018