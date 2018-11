Risaslagur Suður-Ameríku fer ekki fram: Táragas, brotnar rúður og þrír á spítala – ,,Við erum í engu standi til að spila“

Risaleikur Boca Juniors og River Plate í úrslitum Copa Libertadores átti að fara fram í kvöld klukkan 20:00.

Fyrst var leiknum frestað til klukkan 21:00 og svo síðar til 22:15 eftir að ráðist var á liðsrútu Boca.

Stuðningsmenn River köstuðu steinum, flöskum og fleiru í rútu Boca og eru nokkrir leikmenn slasaðir.

Þrír þurftu á læknisaðstoð að halda en allt varð vitlaust á götum Buenos Aires fyrir leikinn. Leikmenn Boca fengu einnig táragas í augun.

Leikmenn Boca höfðu engan áhuga á að spila leikinn í kvöld en FIFA tók það ekki í mál fyrst um sinn.

,,Þeir eru að neyða okkur til þess að spila leikinn. Við erum í engu standi til að spila,“ sagði Carlos Tevez, leikmaður Boca í kvöld.

FIFA hefur nú farið betur yfir stöðuna og hefur ákveðið að fresta leiknum til morguns sem er skynsamleg ákvörðun.

Pablo Perez, leikmaður Boca, fékk gler í augað eftir árásina og missti sjón á vinstra auga í dágóðan tíma.

Liðin áttust við fyrr í mánuðinum án mikilla vandræða en þá lauk leiknum með 2-2 jafntefli á heimavelli Boca.

Carlos Tevez has said that the Boca players „are not in condition to play.“ Game still theoretically going ahead, with Boca playing under protest. — Rory Smith (@RorySmith) 24 November 2018

Pablo Perez, a player who has just been to hospital with glass in his eye, is going to play. (although it’s only half an hour til „kick-off“ and there is a distinct lack of things happening) — Rory Smith (@RorySmith) 24 November 2018

The game has been suspended. — Rory Smith (@RorySmith) 24 November 2018