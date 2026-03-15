Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin

Sunnudaginn 15. mars 2026 09:30

Pútín hefur ekki getað komið vinum sínum til aðstoðar? Mynd:EPA/Sputnik

Árás Bandaríkjanna og Ísraels á Íran og drápið á Ali Khamenei, æðstaklerki, afhjúpaði að stöðu Rússlands sem stórveldi á heimsvísu er ógnað. Árásin sýndi að Vladímír Pútín, Rússlandsforseti, getur ekki verndað bandamenn sína.

Þetta sagði Poul Eris Skammelsen, fyrrum fréttamaður TV í Moskvu, í samtali við TV2.

„Pútín er veikari en áður. Stríðið í Úkraínu gerir að verkum að hann getur ekki lengur látið til sín taka í heiminu, eins og hann gerði til dæmis með Assad í Sýrlandi. Þetta sýnir að bandamenn Rússlands geta ekki lengur reiknað með að fá vernd ef Bandaríkin ráðast á þá,“ sagði hann.

Þetta var í þriðja sinn á fáum árum sem Pútín hefur neyðst til að standa á hliðarlínunni á meðan nánir bandamenn hans missa völdin.

Í desember 2024 missti Bashar al-Assad, Sýrlandsforseti, völdin þegar uppreisnarmenn sóttu að honum. Í janúar á þessu ári handtóku Bandaríkjamenn Nicolas Maduro, forseta Venúsela, í hernaðaraðgerð og nýlega kom röðin svo að andlegum leiðtoga Íran sem var drepin í loftárás á Teheran.

„Árásin á Íran og drápið á Khamenei sýnir að hlutverki Rússlands sem stórveldis er ógnað. Íran og Rússland hafa áratugum átt sameiginlegan óvin í Bandaríkjunum og hinni vestrænu heimsskipan. Samt sem áður hafa nánast engin viðbrögð komið frá Rússum,“ sagði Skammelsen.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

