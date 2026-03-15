Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin

Þetta sagði Poul Eris Skammelsen, fyrrum fréttamaður TV í Moskvu, í samtali við TV2.
„Pútín er veikari en áður. Stríðið í Úkraínu gerir að verkum að hann getur ekki lengur látið til sín taka í heiminu, eins og hann gerði til dæmis með Assad í Sýrlandi. Þetta sýnir að bandamenn Rússlands geta ekki lengur reiknað með að fá vernd ef Bandaríkin ráðast á þá,“ sagði hann.
Þetta var í þriðja sinn á fáum árum sem Pútín hefur neyðst til að standa á hliðarlínunni á meðan nánir bandamenn hans missa völdin.
Í desember 2024 missti Bashar al-Assad, Sýrlandsforseti, völdin þegar uppreisnarmenn sóttu að honum. Í janúar á þessu ári handtóku Bandaríkjamenn Nicolas Maduro, forseta Venúsela, í hernaðaraðgerð og nýlega kom röðin svo að andlegum leiðtoga Íran sem var drepin í loftárás á Teheran.
„Árásin á Íran og drápið á Khamenei sýnir að hlutverki Rússlands sem stórveldis er ógnað. Íran og Rússland hafa áratugum átt sameiginlegan óvin í Bandaríkjunum og hinni vestrænu heimsskipan. Samt sem áður hafa nánast engin viðbrögð komið frá Rússum,“ sagði Skammelsen.