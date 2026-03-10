fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi

Þriðjudaginn 10. mars 2026 17:30

Myndin er úr safni og tengist frétt ekki beint. Mynd/Pexels

Íbúar í þýsku borginni Koblenz urðu vitni að óvenjulegu atviki á sunnudagskvöld þegar björt eldkúla þaut yfir himininn í norðvesturhluta meginlands Evrópu.

Stuttu síðar kom í ljós að brot úr loftsteini hafði gert gat á þak á íbúðarhúsi í Güls-hverfinu áður en hann staðnæmdist inni í mannlausu svefnherbergi. fréttum þýskra fjölmiðla kemur fram að gatið hafi verið á stærð við fótbolta og urðu skemmdirnar því töluverðar.

Nokkrar aðrar byggingar í nágrenninu munu einnig hafa orðið fyrir minniháttar skemmdum vegna smærri brota sem féllu til jarðar.

Juan Luis Cano, verkfræðingur hjá Evrópsku geimferðastofnuninni, segir við New York Times að miðað við birtuna hafi loftsteinninn líklega verið um einn til þrír metrar í þvermál áður en hann brotnaði í lofthjúpnum.

Steinar af þeirri stærð lenda á jörðinni á nokkurra vikna fresti, en yfirleitt vekja þeir litla athygli þar sem þeir falla oftar en ekki í hafið eða á afskekkt landsvæði.

