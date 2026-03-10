Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi

Stuttu síðar kom í ljós að brot úr loftsteini hafði gert gat á þak á íbúðarhúsi í Güls-hverfinu áður en hann staðnæmdist inni í mannlausu svefnherbergi. fréttum þýskra fjölmiðla kemur fram að gatið hafi verið á stærð við fótbolta og urðu skemmdirnar því töluverðar.
Nokkrar aðrar byggingar í nágrenninu munu einnig hafa orðið fyrir minniháttar skemmdum vegna smærri brota sem féllu til jarðar.
Juan Luis Cano, verkfræðingur hjá Evrópsku geimferðastofnuninni, segir við New York Times að miðað við birtuna hafi loftsteinninn líklega verið um einn til þrír metrar í þvermál áður en hann brotnaði í lofthjúpnum.
Steinar af þeirri stærð lenda á jörðinni á nokkurra vikna fresti, en yfirleitt vekja þeir litla athygli þar sem þeir falla oftar en ekki í hafið eða á afskekkt landsvæði.