Sprenguárásin á stúlknaskólann í Íran – Bráðabirgðaniðurstöður rannsóknar ekki jákvæðar fyrir Bandaríkin

Líklegt þykir að Bandaríkin beri ábyrgð á sprengjuárás á stúlknaskóla í Íran þann 28. febrúar þar sem 168 létu lífið. Þetta kemur fram í frétt CBS sem segist hafa heimildir fyrir því að samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðu bandarískrar rannsóknar á atvikinu bendi margt til þess að Bandaríkin hafi líklegast verið þar að verki. Ekki hafi þó verið um viljaverk að ræða. Mögulega hafi herinn hæft skólann fyrir mistök og mögulega byggði árásin á úreltum upplýsingum frá leyniþjónustunni.
Skólinn var staðsettur nærri íranskri herstöð, í byggingu sem áður var notuð af hernum. Samkvæmt heimildarmanni CBS þykir líklegra að Bandaríkin hafi verið þarna að verki frekar en Ísraelsher.
Endanlegar niðurstöður liggja þó ekki fyrir. Heimildarmaður CBS úr ísraelsku ríkisstjórninni tekur fram að þeirra her hafi ekki verið að störfum á svæðinu.
Donald Trump Bandaríkjaforseti fullyrti á laugardaginn að Íran bæri ábyrgð á sprengjuárásinni.
„Við teljum að þarna hafi Íranir verið að verki því þeir eru mjög ónákvæmir með skotfæri sín, þeir hafa enga nákvæmni. Þetta var Íran,“ sagði Trump þegar hann ræddi við fjölmiðla úr forsetaflugvél sinni.
Sérfræðingar sem CBC-fréttastofan hefur rætt við hafa eins bent á að líklega sé um harmleik að ræða þar sem árásin hafi byggst á úreltum upplýsingum. Bandaríski herinn hafi ranglega talið að byggingin væri hernaðarlegt skotmark.