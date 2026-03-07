fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Ekki sjóða brokkolí í vatni – Þessi aðferð er miklu betri að sögn kokks

Pressan
Laugardaginn 7. mars 2026 16:30

Brokkolí.

Mörgum líkar ekki við bragðið af brokkolí og stundum fer slæmt orð af því. Fólki þykir bragðið of biturt en ástæðan fyrir því er að það er ekki eldað á réttan hátt. Ef þú hefur soðið brokkolí og situr uppi með sterka og brennisteinsríka lykt, þá er það skýrt merki um að þú hafir meðhöndlað það á rangan hátt.

Ofsoðið brokkolí er ekki sérstaklega gott á bragðið og þess utan missir það töluvert af næringargildi sínu ef það er ofsoðið.

Jamie Vespa, matgæðingur, kokkur og konan á bak við Dishing Out Health, segir að það sé til miklu betri aðferð við að meðhöndla brokkolí, slepptu pottinum og steiktu það í staðinn.

Að sögn RSVP Live segir hún að þegar brokkolí sé steikt, hjálpi steikingin til við að varðveita sum af viðkvæmu næringarefnunum sem hverfa þegar brokkolíið er soðið.

„Það tekur bara 15 mínútur að gera þetta og þetta verður aðferðin sem þú vilt matreiða það með. Aldrei þurrt, fullkomlega meyrt og létt karamellíserað, þetta brokkolí mun jafnvel matvandasta fólk borða,“ sagði hún.

Hún sagði að byrja eigi á að skera brokkolíið í jafn stóra búta þannig að það eldist eins. Það sé líka hægt að nota stilkinn þrátt fyrir að hann sé stundum svolítið seigur.

Hitaðu tvær matskeiðar af olíu, við miðlungshita, í stórri pönnu. Settu brokkolíið síðan á pönnuna þegar olían fer að sjóða. Ef þú setur það of snemma á, þá sýgur það olíuna í sig og verður slappt eins og gamalt salatblað. Steiktu brokkolíið í nokkrar mínútur og hrærðu stöðugt í því. Settu síðan lok á og láttu það malla í sex mínútur til viðbótar.

Brokkolíið þarf átta mínútur áður en það er tilbúið en það þarf að passa að það brenni ekki við.

Þegar það er tilbúið er hægt að krydda það eftir smekk.

