Óskiljanlegur glæpur móður sem myrti syni sína og kveikti í heimilinu

Kona að nafni Jennifer Stately, í Minneapolis í Minnisota, BNA, hefur verið fundin sek um morð á tveimur sonum sínum og íkveikju.
Glæpirnir voru framdir í marsmánuði árið 2024. Jennifer, sem er 37 ára í dag, stakk syni sína, Remi, 6 ára, og Tristan, 5, ára með hnífi. Síðan kveikti hún í heimili þeirra og flúði vettvanginn með þriggja ára bróður þeirra Ethan, en brunasár þöktu 95% af líkama hans.
Remi litli lést af stungusárum sínum en Tristan brann inni. Jennifer lokaði útgönguleiðum af heimilinu svo hann gat ekki flúið brennandi húsið.
Jennifer er sögð hafa notað kveikjarabensín til að tendra eldinn. Hún flúði síðan vettvanginn með Ehtan og fannst ekki fyrr en mörgum klukkustundum síðar.
Réttarhöldum yfir Jennifer er nýlokið og var hún fundin sek um tvöfalt morð, íkveikju og ýmis önnur lögbrot í tengslum við þetta framferði hennar.
Refsing yfir Jennifer hefur ekki verið ákveðin og ekki er komin dagsetning á ákvörðun um refsingu.
