fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Óskiljanlegur glæpur móður sem myrti syni sína og kveikti í heimilinu

Pressan
Fimmtudaginn 5. mars 2026 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kona að nafni Jennifer Stately, í Minneapolis í Minnisota, BNA, hefur verið fundin sek um morð á tveimur sonum sínum og íkveikju.

Glæpirnir voru framdir í marsmánuði árið 2024. Jennifer, sem er 37 ára í dag, stakk syni sína, Remi, 6 ára, og Tristan, 5, ára með hnífi. Síðan kveikti hún í heimili þeirra og flúði vettvanginn með þriggja ára bróður þeirra Ethan, en brunasár þöktu 95% af líkama hans.

Remi litli lést af stungusárum sínum en Tristan brann inni. Jennifer lokaði útgönguleiðum af heimilinu svo hann gat ekki flúið brennandi húsið.

Jennifer er sögð hafa notað kveikjarabensín til að tendra eldinn. Hún flúði síðan vettvanginn með Ehtan og fannst ekki fyrr en mörgum klukkustundum síðar.

Réttarhöldum yfir Jennifer er nýlokið og var hún fundin sek um tvöfalt morð, íkveikju og ýmis önnur lögbrot í tengslum við þetta framferði hennar.

Refsing yfir Jennifer hefur ekki verið ákveðin og ekki er komin dagsetning á ákvörðun um refsingu.

Nánar má lesa um málið hér og hér.

 

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 36 mínútum
Óskiljanlegur glæpur móður sem myrti syni sína og kveikti í heimilinu
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Fyrrum herforingi sem hefur verið tengdur við rannsóknir á fljúgandi furðuhlutum er horfinn
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Bandaríkjamenn gerðu prófanir á óhugnanlegu vopni
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Hrollvekjandi myndband úr lyftu vekur athygli
Pressan
Í gær
Skelfileg atburðarás hófst þegar lögreglumaður stöðvaði hann í umferðareftirliti
Pressan
Í gær
Þekktur tannlæknir skotinn til bana af lögreglu – Missti öll tök eftir skilnað
Pressan
Í gær
Fundu lík tveggja stúlkna í ferðatöskum- „Þetta er hræðilegt, skelfilegt“

Mest lesið

Hryllingurinn í Reykholti: Júdókappi og garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri á meðal sakborninga
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Hrollvekjandi myndband úr lyftu vekur athygli
Segir að Bandaríkjamenn hafi gert stór mistök í gær
Fréttamaður kærir framkvæmdir á leikskólalóð í Árbænum – Telur borgina beita blekkingum

Nýlegt

Pilturinn sem banaði Bryndísi Klöru orðinn 18 ára en fer ekki í almennt fangelsi – Með full afnot af síma og sækir ökutíma
Sigurjón hitti eldri konu í Krónunni – Það sem hún sagði um Ingu Sæland vakti athygli hans
Eineltismálið í Kópavogi – Faðir eins úr hópnum ætlar að láta son sinn biðja stúlkuna afsökunar
Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Saddam Hussein muldraði þessi orð fyrir munni sér áður en hann var hengdur
Hryllingurinn í Reykholti: Júdókappi og garðyrkjufræðingur á sjötugsaldri á meðal sakborninga
Markús Páll sagður á leið upp á Skaga
Leikmaður Manchester City sagður bitur eftir þessi ummæli í gær – Myndband
Örorkulífeyrisþegum fækkað eftir innleiðingu nýs kerfis
Real Madrid hættir við möguleg kaup
Pressan
Í gær
TikTok-ásakanir um morð reyndust dýrkeyptar – Dæmd til að greiða yfir milljarð
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan

Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan
Pressan
Fyrir 2 dögum
Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn
Pressan
Fyrir 2 dögum
American Idol-keppandi sagður hafa sviðsett harmleik til að leyna ódæðinu – Upptaka úr búkmyndavél vekur óhug
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sauð upp úr þegar viðskiptavinur mætti í Trump-peysu – Sjáðu myndbandið

Sauð upp úr þegar viðskiptavinur mætti í Trump-peysu – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið

Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið
Pressan
Fyrir 2 dögum
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Pressan
Fyrir 2 dögum

Teppti flugsalernið í 11 klukkustunda flugi fyrir furðulegt athæfi

Teppti flugsalernið í 11 klukkustunda flugi fyrir furðulegt athæfi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ríkisstjóri Texas eyddi færslu um árásina á Íran eftir neyðarleg mistök
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vopnabúr Írana dregur langt inn í Evrópu – Óttast að hryðjuverkahópar verði virkjaðir
Pressan
Fyrir 2 dögum

Vísindamenn hafa komist að því hvað hræðir veggjalýs mest

Vísindamenn hafa komist að því hvað hræðir veggjalýs mest
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ákærður fyrir morð á eiginkonu sinni – Segist hafa fengið nóg af heilabilun hennar

Ákærður fyrir morð á eiginkonu sinni – Segist hafa fengið nóg af heilabilun hennar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fékk áfall þegar hann sá hvað leyndist ofan í ruslatunnunni – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 3 dögum
Háskólanemi datt fram úr rúminu og endaði þannig milljónum ríkari – „Þetta var Guð, ekkert annað útskýrir þetta“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Íranir gerðu árás á eina stærstu olíuhreinsunarstöð heims – „Veruleg stigmögnun“

Íranir gerðu árás á eina stærstu olíuhreinsunarstöð heims – „Veruleg stigmögnun“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Allt á suðupunkti og Trump heitir hefndum vegna þeirra sem létust
Pressan
Fyrir 3 dögum
Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Þrjú orð – Trump spyr sömu spurningarinnar hvað eftir annað
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi

Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hvíti dauðinn – Þögli Finninn sem Rússar gleyma ekki

Hvíti dauðinn – Þögli Finninn sem Rússar gleyma ekki
Pressan
Fyrir 4 dögum
Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?
Pressan
Fyrir 4 dögum

Af hverju finnst okkur stundum einhver vera nærri okkur, þrátt fyrir að engin sé þar?

Af hverju finnst okkur stundum einhver vera nærri okkur, þrátt fyrir að engin sé þar?
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þeir sem alast upp í fátækt taka oft þessar venjur með sér inn í fullorðinslífið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þegar fólk fer á eftirlaun sér það oftast eftir þessu vali sínu í lífinu
Pressan
Fyrir 4 dögum

Segja að þessi áhugamál séu góð til að lifa heilbrigðara og lengra lífi

Segja að þessi áhugamál séu góð til að lifa heilbrigðara og lengra lífi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Lyf gegn fótaóeirð höfðu skelfilegar aukaverkanir – „Þetta hefur eyðilagt líf mitt“

Lyf gegn fótaóeirð höfðu skelfilegar aukaverkanir – „Þetta hefur eyðilagt líf mitt“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þetta grænmeti á ekki að fara í ísskápinn