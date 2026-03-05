fbpx
Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Bandaríkjamenn gerðu prófanir á óhugnanlegu vopni

Fimmtudaginn 5. mars 2026 17:00

Eldlaugin getur ferðast mörg þúsund kílómetra. Mynd: U.S. Space Force/Staff Sgt. Joshua LeRoi

Bandaríski herinn prófaði á þriðjudagskvöld langdræga eldflaug af gerðinni Minuteman III undan ströndum Kaliforníu, samkvæmt upplýsingum frá bandaríska flughernum.

Í frétt New York Post kemur fram að eldflauginni hafi verið skotið á loft frá Vandenberg Space Force Base nálægt Santa Barbara í Kaliforníu. Um var að ræða óvopnaða eldflaug og lenti hún á fyrirfram tilgreindu skotmarki nálægt Marshall-eyjum í vesturhluta Kyrrahafsins.

Samkvæmt Air Force Global Strike Command, sem sér meðal annars um kjarnorkueldflaugar hersins, var tilgangur prófunarinnar að sannreyna virkni, viðbúnað og nákvæmni eldflaugakerfisins.

Eldflaugin sem um ræðir getur borið kjarnorkusprengjur sem eru allt að 20 sinnum öflugri en kjarnorkusprengjan sem varpað var á Hiroshima í síðari heimsstyrjöldinni.

Í frétt New York Post kemur fram að Minuteman III eldflaugarnar séu hluti af svokölluðum kjarnorkuþríhyrningi Bandaríkjanna, sem byggir á getu til að beita kjarnorkuvopnum frá landi, úr lofti og frá sjó. Eldflaugarnar eru geymdar í sílóum víðs vegar um vesturhluta Bandaríkjanna og eru ætlaðar til að tryggja að landið geti svarað mögulegri kjarnorkuárás.

Eldflaug af sömu gerð var einnig prófuð í nóvember á síðasta ári, en þessi tegund getur ferðast allt að 9.600 kílómetra og nær yfir 24 þúsund kílómetra hraða á klukkustund.

Eldflaugin er hönnuð til að bera kjarnorkusprengjur, en í prófunarskotum er hún án sprengjuhleðslu eins og að framan greinir.

