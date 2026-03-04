Skammaði barn í miðju flugi: „Þoli ekki þegar fólk getur ekki alið upp börnin sín“

Pirraður flugfarþegi tók málin í sínar hendur og skammaði barn sem ítrekað sparkaði í sæti hans.
Í færslu sem birtist á Threads deildi farþeginn reynslu sinni og skrifaði: „Ég er um borð í flugi og þetta barn er stöðugt að sparka í sætið mitt. Ég sneri mér rólega við, horfði á foreldranna og sagði:
„Annað ykkar þarf að skipta um sæti því ég ætla ekki að þola fjórar klukkustundir af barninu ykkar að sparka í sætið mitt og þið fylgist EKKI með og alið upp barnið. Pabbinn baðst afsökunar og færði barnið sitt í miðsætið. Vel gert gamli. Og já, ég geri mér grein fyrir því að ég er barnlaus í heimi fullum af börnum, en það sem ég ætla EKKI að gera er að láta valda mér óþægindum vegna skorts foreldra á uppeldi.“
Færslan vakti umræðu um aga barna á almannafæri, sérstaklega í flugvél. Sumir foreldrar tóku þátt í að útskýra hvernig þeir takast á við ung börn sín sem eru ekki samvinnuþýð í loftinu.
„Sem foreldri er ég sá fyrsti sem barnið mitt er að angra (hvað þá að gera það vandræðalegan) með hegðun sinni. Bara í gær vorum við á veitingastað og smábarnið mitt byrjaði að reyna að öskra. Ég setti strax höndina fyrir munninn á henni og gaf henni „mömmurödd“ um að þegja eða við förum héðan út. Að eignast börn gefur þér ekki rétt til að sýna öllum í kringum þig óvirðingu á almannafæri,“ skrifaði eitt foreldri.
„Sem foreldri tveggja lítilla ferðalanga kann ég að meta hvernig þú tókst á við aðstæðurnar. Það að börn séu til í heiminum gefur þeim ekki rétt til að vera skóluð til eða þýðir að þau geta gert hvað sem þau vilja án afleiðinga. Afleiðingin í þessu tilfelli var að skipt var um sæti barnsins,“ sagði annar.
„Ég upplifði þetta einu sinni og eftir að ég bað móðurina rólega að segja barninu sínu að hætta, heyrði ég hana segja við barnið þegar ég sneri mér við: „sparkaðu fastar.“ Sú staðreynd að ég er ekki á bannlistanum er í raun kraftaverk,“ stóð í annarri athugasemd.
„Þú tókst á við þetta FULLKOMLEGA. Það sama gerðist hjá mér. Þegar ég sat fann ég sparkið. Bað flugþjóninn um að færa mig um leið og allir voru komnir um borð. Flugþjóninn hallaði sér yfir sæti foreldranna og sagði við þá: Ég verð að færa þennan farþega vegna þess að barnið þitt er að sparka! Og þeir gerðu samt ekkert til að stöðva sparkið. Það var skrýtið,“ skrifaði farþegi sem lýsti sinni reynslu.