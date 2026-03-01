fbpx
Sunnudagur 01.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Lyf gegn fótaóeirð höfðu skelfilegar aukaverkanir – „Þetta hefur eyðilagt líf mitt“

Pressan
Sunnudaginn 1. mars 2026 16:30

Mynd: Getty. Myndin tengist fréttinni ekki beint.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Á þriðja hundrað manns í Bretlandi hafa greint BBC frá því að lyf sem þeim var ávísað gegn sjúkdómum og kvillum sem höfðu áhrif á hreyfigetu viðkomandi, þá ekki síst fótaóeirð, hafi komið af stað fíkn og alls kyns óæskilegri hegðun sem hafi aldrei áður verið til staðar. Meðal annars hefur verið um að ræða spilafíkn, kynlífsfíkn, kaupfíkn og sumir hafa beitt kynferðislegu ofbeldi. Hafa þessar aukaverkanir í mörgum tilfellum haft í för með sér mjög skaðleg áhrif á líf viðkomandi. Raunar greindi BBC frá þessum áhrifum lyfjanna fyrir um ári síðan en læknar eru enn að ávísa þeim og fókið sem leitaði til BBC kvartar yfir því að það hafi ekki verið upplýst um þessi áhrif lyfjanna. Stjórnvöld segja að málið verði kannað frekar og að um verulegt áhyggjuefni sé að ræða.

Meðal þeirra sem höfðu samband er fólk í störfum sem krefjast þess að viðkomandi sé ábyrgur. Til að mynda eru í hópnum lögreglumaður, hjúkrunarfræðingar, læknar og yfirmaður áhættugreiningar í banka. Venjulegt fólk sem hefur ekki verið í sérstökum vandræðum með sjálft sig og alls ekki í neinni óreglu en hegðun þess fór ekki að breytast fyrr en eftir inntöku umræddra lyfja.

Um er að ræða lyf sem líkja eftir áhrifum dópamíns sem er taugaboðefni í heilanum en dópamín hefur margþættu hlutverki að gegna en meðal annars hefur það áhrif á hugsun og stýrir hreyfingu.

Allt breyttist

BBC ræðir við konu en aðeins fornafn hennar, Emma, er nefnt. Emma fékk eins og margar aðrar konur fótaóeirð í kjölfar meðgöngu. Fótaóeirð lýsir sér einna helest í óþægindum og verkjum í fótum sem oft geta verið verulegir.

Einkennin fóru versnandi og svo fór að heimilislæknir ávísaði á hana lyfi sem heitir Ropinirole og er framleitt af bresku lyfjafyrirtæki.

Í kjölfarið fór Emma að stunda fjárhættuspil í miklum mæli og kaupa ýmsan óþarfa. Hún segist hafa átt bágt með að skilja þessa breyttu hegðun og fundist eins og eitthvað væri að stýra henni í þessa átt. Loks fóru hún og maður hennar að kynna sér lyfið nánar og fundu þá umfjöllun BBC frá því fyrir um ári síðan.

Hún segist hafa látið lækni sinn vita að hún væri að taka Ropinrole og væri komin með spilafíkn en hann hafi aldrei tengt þetta tvennt saman. Hún hafi loks beðið um að fara á nýtt lyf við fótaóeirðinni og vegna spilafíknarinnar hafi hún stofnað til skulda sem nemi 30.000 pundum (4,9 milljónum íslenskra króna).:

„Þetta hefur eyðilagt líf mitt. Guð má vita hversu lengi við verðum að borga þessar skuldir,“ segir Emma.

Lyfin

Fleiri lyf, sem þróuð voru samhliða af breskum framleiðendum, gegn fótaóeirð og sambærilegum kvillum hafa þessi áhrif en þau eiga það sameiginlegt að hafa áhrif á dópamín í heilanum en með því er ætlunin að hafa áhrif á hreyfingar líkamans en dópamín hefur líka áhrif á þá viðleitini manna að fá verðlaun fyrir tiltekna hegðun. Lyfin ýta því undir slíka hegðun og þar af leiðandi fíkn í slíkt, til að mynda fjárhættuspil, kynlíf og kaup á hlutum. Það eru þó ekki einu dæmin um breytta hegðun fólks sem tók lyfin. Sumir í hópnum fóru að stunda ofát, áhættusamar fjárfestingar, urðu klæðskiptingar og sumir tóku upp samkynhneigð sambönd í fyrsta sinn á ævinni.

Eldri hjón í hópnum hafa greint frá því að í kjölfar inntöku lyfjanna hafi eiginmennirnir í fyrsta sinn, í áratugalöngum hjónaböndum, byrjað að beita eiginkonur sínar þvingunum í kynlífinu.

Í fylgiseðlum með lyfjunum er hins vegar ekkert minnst á að aukaverkanir geti meðal annars falið í sér tilteknar hegðunar- og persónuleikabreytingar en gagnrýnt er að aðeins sé minnst á frekar almennum nótum á að lyfin geti breytt hegðun fólks.

Flestir sem höfðu samband við BBC sögðu að áður en þeir fóru að taka umrædd lyf hafi viðkomandi aldrei hegðað sér með þeim hætti sem hér hefur verið lýst.

Barnaníð

Í upphafi aldarinnar beitti karlmaður sem tók Ropinirole barn kynferðislegu ofbeldi. Framleiðandinn segist hafa látið lyfjaeftirlit Bretlands vita og skráð í skýrslu að lyfið gæti stuðlað að afbrigðilegri hegðun en það hafði hins vegar ekki áhrif á viðvaranir.

Notendur í öðrum löndum sem ávísað hefur verið þessum bresku lyfjum hafa leitað til lögmanna og lögsótt umrædd lyfjafyrirtæki en þeir bresku borgarar sem höfðu samband við BBC telja sig hins vegar hafa engin úrræði til að leita réttlætis vegna þessara mjög svo skaðlegu aukaverkana, sem hér hefur verið lýst og aldrei var varað við.

Hvort þessi umfjöllun BBC mun breyta þessari skoðun mun koma í ljós.

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Lyf gegn fótaóeirð höfðu skelfilegar aukaverkanir – „Þetta hefur eyðilagt líf mitt“
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Þeir sem alast upp í fátækt taka oft þessar venjur með sér inn í fullorðinslífið
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Þegar fólk fer á eftirlaun sér það oftast eftir þessu vali sínu í lífinu
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Segja að þessi áhugamál séu góð til að lifa heilbrigðara og lengra lífi
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Þetta grænmeti á ekki að fara í ísskápinn
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Þetta er tannlæknum illa við að sjúklingar þeirra geri
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Svíar ætla að vísa öllum útlendingum sem fá fangelsisdóm úr landi

Mest lesið

Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Þetta er tannlæknum illa við að sjúklingar þeirra geri
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást

Nýlegt

Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Á bíllinn að vera í D eða N þegar beðið er á rauðu ljósi?
Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Carrick ræðir framtíð Maguire og vonar það besta
Skarphéðinn hreppti silfur í Danmörku
Lögreglan leitar að glæpamanni sem líkist Steven Gerrard
Van Persie reiður yfir óviðeigandi umræðu um Sterling
Moyes kallar eftir því að tekið verið á skítabrögðum eftir umræðuna
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Það getur verið auðveldara að sofna ef maður er í sokkum
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum

Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást

Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
Líkið á ströndinni – Leyndi lögreglan einhverju?
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Segja þetta geta verið ástæðuna fyrir að þú ert einhleyp(ur)
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum

Hvernig gat Angela horfið svona í beinni útsendingu? – Hver ók bílnum?

Hvernig gat Angela horfið svona í beinni útsendingu? – Hver ók bílnum?
Pressan
Í gær

Skýr niðurstaða – Börn sem fæðast í þessum mánuði standa sig betur í skóla

Skýr niðurstaða – Börn sem fæðast í þessum mánuði standa sig betur í skóla
Pressan
Í gær
Einkenni hjartaáfalls hjá konum eru oft öðruvísi en hjá körlum
Pressan
Í gær

Á bíllinn að vera í D eða N þegar beðið er á rauðu ljósi?

Á bíllinn að vera í D eða N þegar beðið er á rauðu ljósi?
Pressan
Í gær
Kona sökuð um að nema á brott þriggja ára stúlku sem hún sagði að væri týnd dóttir sín
Pressan
Í gær
Svona velur hundurinn „uppáhaldsmanneskjuna“ sína
Pressan
Í gær

Svona sér maður hvort fólk er stjórnsamt

Svona sér maður hvort fólk er stjórnsamt
Pressan
Í gær

Þróa „allsherjarbóluefni“ sem veitir vörn gegn ofnæmi, kvefi og flensu

Þróa „allsherjarbóluefni“ sem veitir vörn gegn ofnæmi, kvefi og flensu
Pressan
Í gær
Varar Vesturlönd við – Búið ykkur undir dauða Pútíns
Pressan
Í gær
Talan þín getur veitt vísbendingu um hversu lengi þú lifir
Pressan
Í gær

Hjartalæknir segir að það geti helmingað líkurnar á hjartasjúkdómum að gera þetta daglega

Hjartalæknir segir að það geti helmingað líkurnar á hjartasjúkdómum að gera þetta daglega
Pressan
Í gær
Rafvirkjar segja að þessi raftæki eigi að taka úr sambandi á nóttunni
Pressan
Í gær
Þreytt(ur) að ástæðulausu? – Þetta er heilinn kannski að reyna að segja þér
Pressan
Fyrir 2 dögum
Lýsa hrottafenginni árás á morðingjann: „Ég gerði það, ég drap hann“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Nýtti sér óvenjulegt lagaákvæði og bjó í 5 ár á þekktasta hóteli New York-borgar án þess að borga leigu

Nýtti sér óvenjulegt lagaákvæði og bjó í 5 ár á þekktasta hóteli New York-borgar án þess að borga leigu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Viðbjóðslegt efni fannst í leynilegri geymslu Jeffrey Epstein

Viðbjóðslegt efni fannst í leynilegri geymslu Jeffrey Epstein
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fór inn í bíl til að hlaða símann sinn – Fannst látinn skömmu síðar
Pressan
Fyrir 2 dögum

Blásaklaus hjón lömuð af ótta – Herjað á þau vegna hvarfs Nancy Guthrie

Blásaklaus hjón lömuð af ótta – Herjað á þau vegna hvarfs Nancy Guthrie
Pressan
Fyrir 3 dögum
Breskir túristar handteknir á Benidorm fyrir að setja á svið mannrán
Pressan
Fyrir 3 dögum
Alræmdur morðingi berst fyrir lífi sínu eftir fólskulega árás í morgun
Pressan
Fyrir 3 dögum

Nýtt æði grípur um sig í Japan – Kistulögn eða hugleiðsla í líkkistu

Nýtt æði grípur um sig í Japan – Kistulögn eða hugleiðsla í líkkistu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn

Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Leitaði í örvæntingu að unglingsdóttur sinni sem var föst í klóm nauðgara – „Gerðu það, hjálpaðu mér“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sjötug amma var á barmi þess að fara á eftirlaun þegar ógæfumaðurinn birtist skyndilega