Slapp ekki undan ofbeldi kærastans þrátt fyrir andlátið

Segja má að bresk kona sem lést árið 2023 af völdum brjóstakrabbameins hafi þrátt fyrir að vera látin ekki losnað undan ofbeldi kærasta síns og barnsföður. Maðurinn komst yfir eignir konunnar, sem voru töluverðar, með ótrúlegum svikum, meðal annars með því að láta líta út fyrir að þau hefðu gift sig á Kýpur, en konan hafði arfleitt dóttur þeirra að öllum sínum eignum. Nú hefur fjölskylda konunnar hins vegar haft sigur gegn manninum fyrir dómi.
Fjallað er um málið í dag í mörgum fjölmiðlum í Bretlandi. Konan hét Kassy Sinar og var aðeins 46 ára gömul þegar hún lést. Hún átti og rak hreingerningarfyrirtæki í höfuðborginni London og hafði náð að sanka að sér þó nokkrum eignum en samkvæmt erfðaskrá sem hún gerði árið 2022 átti alllar hennar eignir að renna í sjóð fyrir dóttur hennar, sem nú er 16 ára.
Það fer þó tvennum sögum af því um hversu mikils virði eignir hennar voru.var að ræða. Daily Mail segir það hafa verið 500.000 pund (83,4 milljónir íslenskra króna) en aðrir fjölmiðlar segja andvirðið hafa numið 700.000 pundum (116,8 milljónir íslenskra króna). Auk reiðufjár átti Sinar íbúð í Finsbury Park í norðurhluta London og sumarbústað í norðurhluta England en íbúðin í London hefur verið í útleigu og því nokkrar tekjur verið af henni.
Í þó nokkur ár hafði Kassy Sinar átt í stormasömu sambandi, með töluverðum hléum þó, með manni að nafni Cengiz Arif en hann er faðir stúlkunnar. Fjölskylda Sinar fullyrðir að Arif hafi beitt hana ofbeldi bæði líkamlegu og andlegu.
Eftir andlát Sinar framvísaði Arif skjali sem átti að vera erfðaskrá þar sem hún arfleiddi hann að öllum sínum eignum en ekki dóttur þeirra. Þar var hins vegar um fölsun að ræða. Framvísaði hann einnig fölsuðum gögnum um að þau hefðu gengið í hjónaband á Kýpur árið 2006. Þeim gögnum virðist í fyrstu hafa verið trúað af yfirvöldum en Arif komst að sögn upp með að banna fjölskyldu Sinar að vera viðstödd útför hennar í London.
Arif hafði hins vegar sýnt því lítinn áhuga á að styðja við bakið á kærustu sinni og barnsmóður og vera viðstaddur á meðan hún lá banaleguna.
Bróðir Sinar, Ernest, og eiginkona hans Michelle sættu sig hins vegar ekki við að láta Arif hirða allar eignir hennar og fóru í mál en þau hjónin eru með forræði yfir dóttur Sinar og Arif.
Dómari hefur nú úrskurðað að erfðaskráin sem Arif framvísaði sem og hjúskaparvottorðið séu bæði fölsuð og erfðaskráin frá 2022 þar sem dóttirin erfði allt saman sé í gildi. Arif sagði brúðkaup hans og Sinar hafa farið fram í tyrkneska hluta Kýpur en yfirvöld í Tyrklandi staðfestu að ekkert brúðkaup hefði átt sér stað.
Arif hélt ekki uppi neinum vörnum í málinu en hann þarf að greiða allan lögfræðikostnað mágs síns og má ekki koma á nokkurn hátt nálægt sjóðnum sem féð á að fara í fyrir dóttur hans og hann má heldur ekki taka við leigutekjunum af íbúðinni í London en grunur leikur á að hann hafi gert það.
Sinar og Arif tóku saman og eignuðust dótturina árið 2009. Upp úr slitnaði árið 2011 en þau tóku síðan aftur saman árið 2018 og sambandið hélt allt til æviloka hennar en hún hafði hafnað bónorði hans og sagt hann beita sig ofbeldi. Dómari tók undir að allt bendi til þess að Arif hafi beitt Sinar ofbeldi og sagði það hafa greinilega hafa verið hennar vilja að allir eignir hennar rynnu til dóttur þeirra en ekki hans.