Óvæntar vinsældir leikfangahests – Mistökum í framleiðslunni að þakka

The Guardian segir að hugsanlega hafi gæðaeftirlitsmaðurinn í verksmiðjunni verið svolítið þreyttur þegar hann samþykkti útlit hestsins þegar fyrsta eintakið kom á færibandinu.
Hesturinn, sem er lítill og rauður, átti að brosa út að eyrum. En fyrir mistök var munninum snúið um 180 gráður og því vísa munnvikin niður. Og þar með er ekki öll sagan sögð, því það lítur út fyrir að nasirnar séu tár á höku hestsins.
Hesturinn rataði síðan í verslanir ásamt hesti með rétta útlitið. Þá gerðist það óvænta, hesturinn með ranga útlitið sló í gegn og rokseldist.
Framleiðandinn, Happy Sister, neyddist til að opna 10 framleiðslulínur í viðbót til að anna eftirspurn.
Það eykur auðvitað áhugann á hestinum að þann 17. febrúar hefst Ár hestsins í Kína þar sem hesturinn táknar orku og vinnusemi.
En þessi orka hefur ekki slegið alveg í gegn hjá kínverskum almenningi sem leggur mikið á sig til að ná endum saman. „Fólk grínast með að grátandi hesturinn endurspegli hvernig það lítur út í vinnunni en sá brosandi er hvernig maður lýtur út eftir vinnu,“ sagði Zhang Huoqing, eigandi Happy Sister, í samtali við Reuters.