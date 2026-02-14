fbpx
Laugardagur 14.febrúar 2026

Kíktu á hendur hans á fyrsta stefnumóti – Þær segja þér allt

Laugardaginn 14. febrúar 2026 21:30

Mynd: Unsplash.com

Loðnar eða slitnar, sterklegar eða æðamiklar, slitnar af vinnu eða snyrtar alveg niður að naglaböndunum. Ef augun eru glugginn að sálinni, þá eru hendurnar eiginlega eins og dyr að persónuleikanum. Fyrir utan að vera fullkomið verkfæri til að strjúka og innsigla fyrstu líkamlega snertinguna, þá segja hendurnar ýmislegt um eigandann. Þær eru spegilmynd af persónuleika hans.

Það eru ekki bara spákonur sem geta lesið í lófa. Þú getur líka gert það. Með góðri athyglisgáfu og getu til að lesa líkamstjáningu leggur þú kannski í vana þinn að skoða hendur þess sem þú ert á stefnumóti með. Nei, þú ert ekki að reyna að giska á hvað leynist í nærbuxunum hans, þú ert að reyna að lesa í persónuleika hans.

Með lögun sinni, útliti, líkamstjáningu, segja hendurnar þér það sem munnurinn þagar yfir. Þessar hendur, sem koma upp um sig þegar þú skálar, þegar þær halda dyrunum opnum fyrir þig, eða hvíla á öxlum þínum, veita þér mikilvægar upplýsingar áður en sá sem þú ert á stefnumóti með gerir það.

Fallegar og hreinar hendur sem hreyfast rólega senda ómeðvitað frá sér boðskap um stöðugleika, athygli og sjálfsvirðingu. Illa hirtar eða spenntar hendur benda til stress, skorti á tilfinningu fyrir smáatriðum eða erfiðleikum við að halda ró sinni.

Það sem hreyfingar segja á undan orðum

Á meðan á stefnumótinu stendur munu augu þín eðlilega beinast að andliti hans en sjaldan neðar en það. En eftir því sem stefnumótinu vindur fram, senda hendur hans þér skilaboð sem þú getur ekki hunsað. Sumar hendur virðast dansa endalaust og berjast við að halda aftur af sér. Þær flögra yfir glasinu, grípa í allt sem hreyfist og sýna merki um ákveðin óþægindi.

Aftur á móti eru til hendur sem halda ró sinni, sem fylgja talinu á náttúrulegan hátt og hreyfast blíðlega. Óhjákvæmilega er allt rökrétt í huga þínum. Manneskja sem heldur lófunum flötum á borðinu og tjáir sig skynsamlega með fingrunum skapar öryggistilfinningu. Maður sem leggur hendurnar flatar og gefur sér tíma til að hreyfa þær á yfirvegaðan hátt, sýnir að hann er svo sannarlega til staðar. Er ekki að flýta sér við að sannfæra þig.

Áferð húðarinnar, vísbending um næmni

Það er svolítið snemmt að snerta hendur einhvers á fyrsta stefnumóti. En þú getur öðlast tilfinningu fyrir húðinni með því að nota þekkingu þína á fegurð og húðumhirðu. Mjúkar hendur, sem sýna engin merki um ójöfnur og bletti, benda augljóslega til skrifstofuvinnu. En þær benda einnig til næmni.

Þurr, sködduð eða gróf húð er ekki bara vísbending um skort á umhirðu. Þetta getur verið merki um manneskju sem gefur mikið af sér, stundum á eigin kostnað. Slíkar hendur segja oft sögu um ábyrgð, erfiðisvinnu eða stöðugt álag.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Svipta hulunni af frönskum kennara sem hefur ferðast um heiminn og misnotað drengi áratugum saman
