fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning

Pressan
Fimmtudaginn 11. september 2025 22:08

Mynd/Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Nýjar vendingar hafa orðið í rannsókn lögreglu á morði áhrifavaldsins Charlie Kirk, en að sögn BBC telur lögregla sig hafa borið kennsl á sakborning sem er grunaður um að koma við sögu í málinu. Ekki liggur fyrir hvort um sé að ræða karlmann sem myndir voru birtar af fyrr í kvöld.

CBS hefur þetta eftir tveimur embættismönnum og heimildarmanni innan lögreglunnar. Ekki er búið að gefa út handtökuskipun að svo stöddu og lögregla segir ekki tímabært að upplýsa um nafn sakborningsins.

Donald Trump ítrekaði í kvöld þá afstöðu sína að morðið sé „öfgafulla vinstrinu“ að kenna. Hann minnir á að Kirk hafi verið mótfallinn ofbeldi og hvetur stuðningsmenn sína til að heiðra minningu áhrifavaldsins með því að hefna ekki fyrir morð hans með því að grípa sjálfir til ofbeldis.

„Hann talaði á móti ofbeldi. Þannig vil ég að fólk bregðist við þessu.“

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 33 mínútum
Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Myrti börnin sín – Líkin fundust fjórum árum síðar í ferðatöskum keyptum á netuppboði
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Ætla að refsa útlendingum sem gera lítið úr andláti Charlie Kirk
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Bolsonaro sakfelldur fyrir valdaránstilraun
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Losnar ekki við óumbeðnar athugasemdir nágrannans – „Ég er ekki hörundsár, en ég hef fengið algjörlega nóg“
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Birta myndir af meintum morðingja Charlie Kirk og biðja almenning um aðstoð
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn

Mest lesið

Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð
Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Þorsteinn Pálsson skrifar: Ólík viðbrögð við hatri

Nýlegt

Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Lögreglan á Suðurnesjum fór ekki að lögum í máli bandarískrar konu
Martial verður liðsfélagi Ramos – Hafði verið orðaður við annað lið í landinu
Arsenal reynir að framlengja við tvo lykilmenn
Tuchel virðist skjóta nokkuð fast á Bellingham
Lýður kærir synjun á niðurrifi Hvítabandsins
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu
Pressan
Í gær

Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug

Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug
Pressan
Í gær
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“
Pressan
Í gær
Segja spennu ríkja milli Trump og RFK og að forsetinn sé milli steins og sleggju
Pressan
Í gær

Á yfir höfði sér allt að sex ára fangelsi eftir að hún skráði hundinn sinn á kjörskrá

Á yfir höfði sér allt að sex ára fangelsi eftir að hún skráði hundinn sinn á kjörskrá
Pressan
Í gær

Trump brjálaður út í Ísrael eftir árásina í gær – „Ég er ekki ánægður“

Trump brjálaður út í Ísrael eftir árásina í gær – „Ég er ekki ánægður“
Pressan
Í gær
903 daga martröð doktorsnemanda loks á enda
Pressan
Í gær

Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“

Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“
Pressan
Í gær
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Pressan
Fyrir 2 dögum
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa

Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa
Pressan
Fyrir 2 dögum

Forsætisráðherrann og fleiri segja af sér vegna banvænna mótmæla – Samfélagsmiðlabanninu aflétt

Forsætisráðherrann og fleiri segja af sér vegna banvænna mótmæla – Samfélagsmiðlabanninu aflétt
Pressan
Fyrir 2 dögum
Birta myndir af felustaðnum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bíræfið rán náðist á myndband og borgarstjórinn er hoppandi illur
Pressan
Fyrir 2 dögum

Reiði eftir að blásið var til söfnunar fyrir morðingja

Reiði eftir að blásið var til söfnunar fyrir morðingja
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fjölskylduharmleikur á sveitasetri – Brostannlæknirinn myrti eiginkonu og dóttur áður en hann tók eigið líf
Pressan
Fyrir 3 dögum
Á þriðja tug slösuðust á Heathrow vegna múgæsingar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Stjörnulæknir sakaður um að hafa „drepið“ sjúklinga bara til að geta svo endurlífgað þá – 18 lifðu en 12 létust
Pressan
Fyrir 3 dögum

Stal bolta af afmælisbarni og keppir nú við derhúfumanninn um titilinn „hataðasta manneskja Internetsins“

Stal bolta af afmælisbarni og keppir nú við derhúfumanninn um titilinn „hataðasta manneskja Internetsins“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Minnst 14 látnir og tugir særðir í blóðugum mótmælum gegn samfélagsmiðlabanni

Minnst 14 látnir og tugir særðir í blóðugum mótmælum gegn samfélagsmiðlabanni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Grikkland kynnir róttækar skattkerfisbreytingar sem eiga að snúa við varhugaverðri þróun
Pressan
Fyrir 3 dögum

Matarboð dauðans: Sveppakonan þarf að sitja inni næstu 33 árin

Matarboð dauðans: Sveppakonan þarf að sitja inni næstu 33 árin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vendingar í máli föður sem flúði út í óbyggðir með börnin sín – Skotinn til bana af lögreglu
Pressan
Fyrir 4 dögum
Föttuðu hálfri öld seinna að mamman hafði bjargað gersemi frá glötun
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis

Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis
Pressan
Fyrir 5 dögum

Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð

Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð
Pressan
Fyrir 5 dögum
Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans
Pressan
Fyrir 5 dögum
Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife