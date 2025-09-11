Morðið á Charlie Kirk: Telja sig hafa borið kennsl á sakborning

Nýjar vendingar hafa orðið í rannsókn lögreglu á morði áhrifavaldsins Charlie Kirk, en að sögn BBC telur lögregla sig hafa borið kennsl á sakborning sem er grunaður um að koma við sögu í málinu. Ekki liggur fyrir hvort um sé að ræða karlmann sem myndir voru birtar af fyrr í kvöld.
CBS hefur þetta eftir tveimur embættismönnum og heimildarmanni innan lögreglunnar. Ekki er búið að gefa út handtökuskipun að svo stöddu og lögregla segir ekki tímabært að upplýsa um nafn sakborningsins.
Donald Trump ítrekaði í kvöld þá afstöðu sína að morðið sé „öfgafulla vinstrinu“ að kenna. Hann minnir á að Kirk hafi verið mótfallinn ofbeldi og hvetur stuðningsmenn sína til að heiðra minningu áhrifavaldsins með því að hefna ekki fyrir morð hans með því að grípa sjálfir til ofbeldis.
„Hann talaði á móti ofbeldi. Þannig vil ég að fólk bregðist við þessu.“