Er þetta maðurinn sem skaut Charlie?

Charlie var hægri sinnaður aðgerðasinni og baráttumaður og einn þekktasti stuðningsmaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Trump tilkynnti um andlát vinar síns á miðli sínum, Truth Social, í gærkvöldi.
Grunur leikur á að byssumaðurinn hafi komið sér fyrir á þaki byggingar skammt frá staðnum þar sem Charlie hélt erindi sitt. Myndbönd virðast styðja það en svartklæddur einstaklingur virðist liggja á þaki byggingar beint á móti Charlie í um 180 metra fjarlægð áður en skotið ríður af.
Lögregla handtók tvo menn á vettvangi í gær en þeim var sleppt skömmu síðar og eru ekki grunaðir um aðild að skotárásinni.
Charlie Kirk lætur eftir sig eiginkonu og tvö börn; þriggja ára son og 16 mánaða dóttur. Þau voru öll á staðnum þegar Charlie var skotinn.