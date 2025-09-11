fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

Er þetta maðurinn sem skaut Charlie?

Pressan
Fimmtudaginn 11. september 2025 07:32

Lögregluyfirvöld í Utah í Bandaríkjunum leita nú að manninum sem skaut hinn 31 árs gamla Charlie Kirk til bana í gær. Charlie var skotinn á samkomu í háskóla í Utah þar sem hann hélt erindi.

Charlie var hægri sinnaður aðgerðasinni og baráttumaður og einn þekktasti stuðningsmaður Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Trump tilkynnti um andlát vinar síns á miðli sínum, Truth Social, í gærkvöldi.

Grunur leikur á að byssumaðurinn hafi komið sér fyrir á þaki byggingar skammt frá staðnum þar sem Charlie hélt erindi sitt. Myndbönd virðast styðja það en svartklæddur einstaklingur virðist liggja á þaki byggingar beint á móti Charlie í um 180 metra fjarlægð áður en skotið ríður af.

Lögregla handtók tvo menn á vettvangi í gær en þeim var sleppt skömmu síðar og eru ekki grunaðir um aðild að skotárásinni.

Charlie Kirk lætur eftir sig eiginkonu og tvö börn; þriggja ára son og 16 mánaða dóttur. Þau voru öll á staðnum þegar Charlie var skotinn.

