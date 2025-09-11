fbpx
Fimmtudagur 11.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Birta myndir af meintum morðingja Charlie Kirk og biðja almenning um aðstoð

Pressan
Fimmtudaginn 11. september 2025 16:19

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Alríkislögreglan FBI hefur birt myndir af meintum banamanni Charlie Kirk og biður almenning um aðstoð við að hafa uppi á honum.

Fyrr í dag greindu lögregluyfirvöld í Utah frá því að þau telja sig hafa fundið skotvopnið sem var notað til að ráða áhrifavaldinn af dögum í gær. Eins var tekið fram að lögregla væri með myndir af hinum grunaða en ekki þótti tímabært að birta þær opinberlega að svo búnu.

Skotmanninum er lýst sem karlmanni á háskólaaldri. Hann kom sér fyrir á þaki byggingar sem er beint á móti sviðinu þar sem Kirk hélt fyrirlestur. Eftir að hafa skotið einu skoti sem höfði Kirk í hálsinn flúði skotmaðurinn af vettvangi.

Sjá einnig: Skotvopnið fundið og leitað að ungum byssumanni

FBI hefur nú birt myndir úr öryggismyndavélum en þar má sjá ungan mann með derhúfu, sólgleraugu, í síðerma bol með bandaríska fánanum og í gallabuxum.

„Við biðjum um aðstoð almennings við að bera kennsl á þennan sakborning í tengslum við banvæna skotárás á Charlie Kirk í Utah Valley-háskólanum.“

FBI tók ekki beint fram að maðurinn á myndinni væri grunaður um að vera morðingi en lögregla hefur áður sagt að talið sé að skotmaðurinn hafi verið einn að verki.

Lögregla segist hafa fengið rúmlega 130 ábendingar vegna málsins og þær verði allar teknar til skoðunar. Eins hafa íbúar í nágrenninu verið beðnir um að skoða öryggismyndavélar heima og bifreiða til að kanna hvort þar megi sjá skotmanninn á flótta.

Áður höfðu birst myndir sem virðast sýna skotmanninn koma sér fyrir á þakinu fyrir morðið og svo annað sem sýnir hann flýja eftir að skotið reið af.

Charlie Kirk var hægrisinnaður áhrifavaldur sem hélt úti vinsælu hlaðvarpi. Hann varð einn þekktasti stuðningsmaður Donald Trump og þeim var vel til vina. Hann lætur eftir sig eiginkonu og tvö börn; þriggja ára son og 16 mánaða dóttur. Kona hans og börn voru á staðnum þegar hann var skotinn til bana í gær.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Birta myndir af meintum morðingja Charlie Kirk og biðja almenning um aðstoð
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Harmleikurinn í Lissabon: Skipti um sæti við eiginmanninn rétt fyrir slysið
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Endurfundir Harry og Karls helmingi lengri en þeir síðustu – Lét falleg orð falla um föður sinn
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Er þetta maðurinn sem skaut Charlie?
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Nýbirt skjöl varpa ljósi á ástæður þess að hann sviðsetti eigið andlát
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Ótrúlegt myndband af fljúgandi furðuhlut kom þingmönnum í opna skjöldu
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Börn Walmart-jólasveins voru pyntuð og geymd í hundabúrum – Skilaboð milli ættingja eftir að lík þeirra fundust vekja óhug
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“

Mest lesið

Kara lifði af martröð á götunni: „Ég hugsaði: Hann er að fara að drepa mig“
Þekkt leyniskytta telur að skotárásin á Charlie Kirk hafi verið vel skipulögð
Þórunn Antonía sýnir olíuborna kviðvöðvana
Fékk áfall þegar hún sá myndbandið í tölvu kærastans – „Þessi hræðilegi maður eyðilagði allt“
Charlie Kirk er látinn eftir skotárás

Nýlegt

Ætlar að herða tökin í útlendingamálum
Fyrrverandi bryti bresku konungsfjölskyldunnar sviptir hulunni af fjölskyldudeilum og af hverju Harry á ekki afturkvæmt
Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Árni neitar að greiða fyrir stæði á ferðamannastöðum og svona fer hann að því – „Vissulega á „gráu svæði“ lagalega séð”
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Hafnar því að hafa brotið kynferðislega gegn barni
Kemur Quang Le til varnar – Útskúfun úr samfélaginu að hafa ekki aðgang að bankareikningi
Innbrot í Hafnarfirði í nótt en slá á létta strengi – Var þetta sálfræðihernaður?
Segja það geta verið lífshættulegt að hafa Konukot í Ármúla 34
Besti vinur Diogo Jota svarar fyrir ljóta umfjöllun – Látið líta út eins og ekkja Jota og hann væru í nánu sambandi
Pressan
Í gær
Trump brjálaður út í Ísrael eftir árásina í gær – „Ég er ekki ánægður“
Pressan
Í gær

903 daga martröð doktorsnemanda loks á enda

903 daga martröð doktorsnemanda loks á enda
Pressan
Í gær
Móðir tók inn ketamín í unglingapartý til að fræða dóttur sína um fíkniefni- „Vanhugsuð tilraun til að vera gott foreldri“
Pressan
Í gær
Vasahringing lykilsönnunargögn í óhugnanlegu morðmáli
Pressan
Í gær

Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“

Móðir stúlku sem dæmd var í lífstíðarfangelsi í Dubai grátbiður um hjálp – „Mjög heimskuleg mistök“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa

Fyrrum Rússlandsforseti segir Finnland undirbúa sig undir stríð við Rússa
Pressan
Fyrir 2 dögum
Forsætisráðherrann og fleiri segja af sér vegna banvænna mótmæla – Samfélagsmiðlabanninu aflétt
Pressan
Fyrir 2 dögum

Birta myndir af felustaðnum

Birta myndir af felustaðnum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bíræfið rán náðist á myndband og borgarstjórinn er hoppandi illur
Pressan
Fyrir 2 dögum
Reiði eftir að blásið var til söfnunar fyrir morðingja
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fjölskylduharmleikur á sveitasetri – Brostannlæknirinn myrti eiginkonu og dóttur áður en hann tók eigið líf

Fjölskylduharmleikur á sveitasetri – Brostannlæknirinn myrti eiginkonu og dóttur áður en hann tók eigið líf
Pressan
Fyrir 2 dögum

Á þriðja tug slösuðust á Heathrow vegna múgæsingar

Á þriðja tug slösuðust á Heathrow vegna múgæsingar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Stjörnulæknir sakaður um að hafa „drepið“ sjúklinga bara til að geta svo endurlífgað þá – 18 lifðu en 12 létust
Pressan
Fyrir 3 dögum
Stal bolta af afmælisbarni og keppir nú við derhúfumanninn um titilinn „hataðasta manneskja Internetsins“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Minnst 14 látnir og tugir særðir í blóðugum mótmælum gegn samfélagsmiðlabanni

Minnst 14 látnir og tugir særðir í blóðugum mótmælum gegn samfélagsmiðlabanni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Grikkland kynnir róttækar skattkerfisbreytingar sem eiga að snúa við varhugaverðri þróun
Pressan
Fyrir 3 dögum
Matarboð dauðans: Sveppakonan þarf að sitja inni næstu 33 árin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Vendingar í máli föður sem flúði út í óbyggðir með börnin sín – Skotinn til bana af lögreglu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Föttuðu hálfri öld seinna að mamman hafði bjargað gersemi frá glötun

Föttuðu hálfri öld seinna að mamman hafði bjargað gersemi frá glötun
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis

Sjálfsskaði, svik og sjúkt klám – Hryllingssaga bresks læknis
Pressan
Fyrir 4 dögum
Lík níu ára stúlku fannst í poka við árbakka – Fósturmóðirin ákærð fyrir morð
Pressan
Fyrir 5 dögum

Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans

Helgaði líf sitt Grænlandsjökli en hvarf svo í iður hans
Pressan
Fyrir 5 dögum
Maður drukknaði í hótelsundlaug á Tenerife
Pressan
Fyrir 5 dögum
Fjölskyldudrama breyttist í martröð: Tengdamóðirin grét og skalf þegar örlög hennar réðust
Pressan
Fyrir 6 dögum

Harmleikurinn í Lissabon: Þjóðverji sem var talinn hafa dáið fannst á lífi

Harmleikurinn í Lissabon: Þjóðverji sem var talinn hafa dáið fannst á lífi
Pressan
Fyrir 6 dögum

Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið

Tóku eftir óvenjulegu athæfi lífvarða einræðisherrans eftir að hann yfirgaf herbergið
Pressan
Fyrir 6 dögum
Þriggja barna móðir fór út að skokka – Það endaði ekki vel
Pressan
Fyrir 1 viku
Handtekin og ákærð fyrir að hafa dansað í flugvélarganginum