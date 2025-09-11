Ætla að refsa útlendingum sem gera lítið úr andláti Charlie Kirk

Gripið verður til aðgerða gegn útlendingum í Bandaríkjunum sem þykja hafa „lofað, réttlætt eða gert lítið úr“ andláti Charlie Kirk, að sögn háttsetts embættismanns innan utanríkisráðuneytisins.
Aðstoðarutanríkisráðherrann Christopher Landau skrifaði á X í morgun að útlendingar sem vegsama ofbeldi og hatur séu ekki velkomnir í Bandaríkjunum. Landau sagðist þegar hafa beint því til ræðismanna að grípa til viðeigandi aðgerða og bað hann netverja um að benda sér á athugasemdir eða færslur þar sem lítið er gert úr voðaverkinu.
Áhrifavaldurinn Charlie Kirk var skotinn til bana í Utah Valley-háskólanum í gær, en þangað var hann mættur til að ræða við ungmenni um stjórnmál. Morðið hefur vakið mikinn óhug.
Talsmaður utanríkisráðuneytisins segir við The Guardian að ríkisstjórn Donald Trump sé einhuga um að ekki eigi að gefa út dvalarleyfi til einstaklinga sem eru með skoðanir sem eiga ekki heima í Bandaríkjunum.
Þetta er í anda við fyrri aðgerðir stjórnvalda sem meðal annars hafa falið landamæravörðum að rannsaka erlenda háskólanema sem gætu hafa lýst yfir stuðningi við Palestínu eða gagnrýnt Ísrael á samfélagsmiðlum. Eins hafa þessir aðilar leitað kembt samfélagsmiðla útlendinga til að sjá hvort þeir hafi þar gagnrýnt núverandi forseta eða ríkisstjórn hans.
Donald Trump Bandaríkjaforseti fordæmdi morðið í gær og kenndi öfgavinstrinu um. Hafa margir bandamenn hans komið með áþekkar yfirlýsingar. Bent hefur verið á að hvorki Trump né bandamenn hans hafi brugðist við af viðlíka hörku þegar þingkona í Minnesota, Melissa Hortman, og eiginmaður hennar voru skotin til bana í júní.