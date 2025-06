Henni var rænt og haldið fanginni í trékassa í 7 ár – Hvað varð um „Stúlkuna í kassanum“?

Sorgleg saga mannránsins á Colleen Stan, „Girl in the Box“, heltók bandarísku þjóðina á níunda áratugnum þegar Colleen slapp og nefndi mannræningja sína, Cameron og Janice Hooker.

Þann 19. maí 1977 var Colleen, 20 ára gömul, á leiðinni frá heimili sínu í Eugene í Oregon í afmælisveislu vinar síns þegar hjónin Cameron og Janice, sem voru með barn sitt í bílnum, stoppuðu og buðu Colleen far. Barnið í aftursætinu fékk Colleen til að halda að hjónin væru traustsins verð eins og hún sagði við CBS News árið 2009.

Eftir 30 mínútur stoppaði Cameron og hótaði að drepa Colleen á meðan hann hélt hníf að hálsi hennar. Hann batt hana og keflaði og setti heimagerðan „höfuðkassa“ úr tré, sem vó 5 kíló yfir höfuð hennar.

„Ég hélt að ég myndi deyja,“ sagði Colleen við PEOPLE árið 2016. Hjónin héldu Colleen fangelsaðri í húsi sínu í Red Bluff í Kaliforníu í sjö ár. Hún var geymd í kistulíkum kassa í allt að 23 klukkustundir á dag, og aðeins sleppt úr haldi til að vera barin, nauðgað og pyntuð.

Cameron sagði henni að hópur sem kallaðist „Félagið“ myndi elta hana uppi og drepa hana ef hún reyndi að flýja og neyddi hana til að undirrita þrælasamning sem hann hélt fram að væri frá hópnum. Árum síðar slapp Colleen að lokum á undraverðan hátt og sagði sögu sína.

People tók saman söguna um mannránið á „Stúlkunni í kassanum“ og líf Colleen Stan núna.

Hver er Colleen Stan?

Colleen var tvítug þegar henni var rænt á meðan hún var á göngu í Kaliforníu. Hún fékk viðurnefnið „Stúlkan í kassanum“ fyrir pyndingar sem hún varð fyrir af hendi mannræningjanna, Cameron og Janice, sem héldu henni læstri inni í kassa í allt að 23 klukkustundir á dag.

Lítið er vitað um líf Colleen fyrir mannrán hennar árið 1977. Hins vegar, meðan á raunum hennar stóð, setti fjölskylda hennar fram kenningu um að hún hefði gengið til liðs við sértrúarsöfnuð.

Undir eftirliti Camerons var Colleen leyft að heimsækja fjölskyldu sína og hringja í hana eftir að hafa verið þrjú ár í haldi hjónanna. Óregluleg samskipti hennar og framkoma fengu fjölskyldu Colleen til að trúa því að eitthvað væri að en hún sagði þeim aldrei sannleikann um að henni væri haldið fanginni. Þau gerðu ráð fyrir að hún hefði gengið til liðs við sértrúarsöfnuð, eins og Colleen sagði við Closer árið 2008.

„Ég var svo hrædd við Cameron og „Félagið“ að jafnvel þegar ég var ein með foreldrum mínum sagði ég þeim ekki hvar ég hafði verið í þrjú ár,“ sagði hún við Closer og bætti við að Cameron þóttist vera unnusti hennar. „Við töluðum aðallega um allt sem ég hafði misst af, sérstökum tilefnum og fjölskyldufréttum. Þau voru sannfærð um að ég hefði gengið til liðs við sértrúarsöfnuð.“

Hvað gerðist eftir að Colleen var rænt?

Eftir að hafa rænt Colleen árið 1977, beittu Cameron og Janice hana pyndingum, nauðgun og misnotkun í þau sjö ár sem þau héldu henni í haldi.

Cameron veitti Colleen einnig ítrekað raflost og flengingar, oft var hún hengd í keðjum í loftbita í kjallaranum eða heimagerðan „rekka“, eins og kom fram í dómsskjölum. Hún var geymd í kassa og aðeins leyft að fara út í nokkrar klukkustundir seint á kvöldin.

Að lokum leyfðu hjónin Colleen að fara reglulega út úr kassanum, og létu þau hana sinna heimilisstörfum og passatvö börn hjónanna, og Colleen fékk síðar vinnu sem hótelþerna nokkrum kílómetrum frá húsinu.

Colleen reyndi ekki að flýja í fyrstu af ótta við „Félagið“ hópinn sem Cameron sagði henni að myndi drepa hana ef hún reyndi að flýja.

Colleen sagði við PEOPLE árið 2016 að hún hefði komist í gegnum áfallið með því að einbeita sér að öllum hamingjusömum minningum sínum um fjölskyldu sína og vini.

„Ég lærði að ég gæti farið hvert sem er í huganum. Þú fjarlægir þig bara frá raunverulegum aðstæðum og ferð eitthvað annað. Þú ferð í eitthvað þægilegt, með fólki sem þú elskar. Hvað sem gleður þig.“

Hvernig slapp Colleen?

Colleen slapp frá Hookers-fjölskyldunni árið 1984 með hjálp eins mannræningja sinna.

Það ár trúði Janice presti fyrir því að hafa haldið Colleen í gíslingu síðustu sjö árin. Presturinn ráðlagði Janice að yfirgefa Cameron, ásamt börnunum tveimur og Colleen, og tilkynna Cameron jafnframt til yfirvalda.

Meðan Cameron var í vinnunni fór Janice með börnin sín og Colleen heim til foreldra sinna, þar sem Colleen hringdi í föður sinn.

„Ég veit ekki af hverju hún beið svona lengi, og í raun veit ég ekki nákvæmlega af hverju,“ sagði Colleen við PEOPLE árið 2016 og bætti við að hún teldi að Cameron hefði gert eitthvað sem gerði Janice „hrædda um líf sitt og fékk hana til að ákveða að við þyrftum að flýja.“

Tilfinningarnar sem Colleen upplifði þegar hún loksins slapp voru yfirþyrmandi. „Fyrsta tilfinning mín þegar ég var frjáls og sameinaðist fjölskyldu minni var einfaldlega, ég var svo full af gleði,“ sagði Colleen. „Það var eins og líkami minnværi að flæða yfir af gleði.“

Hvar er Colleen núna?

Síðan hún flúði hefur Colleen reynt að lifa eðlilegu lífi, þó að áhrif áfallsins lifi enn með henni.

Closer greindi frá því árið 2008 að Colleen byggi í norðurhluta Kaliforníu og ynni sem ritari. Átta árum síðar sagði Colleen við PEOPLE að hún byggi enn í suðurríkinu, nýgift í fjórða sinn, og væri að ala upp þá tveggja ára gamalt barnabarn sitt. Hún sagði að hún hefði átt frábært líf síðan hún slapp og væri þakklát fyrir að vera á lífi.

„Lífið er bara svolítið í óvissu þegar maður er í haldi, og þegar maður fær þetta frelsi aftur og hefur þetta val aftur, þá er það bara eins og hliðin opnist og maður hleypur bara eftir því,“ sagði Colleen.

Á hverju ári, þann 10. ágúst, daginn sem hún slapp úr haldi, halda Colleen og fjölskylda hennar, þar á meðal dóttir hennar, veislu á ströndinni til að fagna, eins og Oxygen greindi frá árið 2021.

„Ég nýt frelsisins míns í botn. Alltaf, alltaf, alltaf. Lífið í dag er gott,“ sagði Colleen í heimildarmyndinni Snapped Notorious: Girl in the Box. „Þú verður að læra að lifa í núinu og ekki láta fortíðina draga þig aftur.“

Hvar eru Hookers hjónin í dag?

Í nóvember 1985 var Cameron sakfelldur fyrir mannrán og kynferðisbrot og dæmdur í 104 ára fangelsi. Við dómsuppkvaðningu kallaði dómarinn hann „hættulegasta geðsjúkling sem ég hef nokkurn tímann rekist á.“

Hann var fangelsaður á Kaliforníustofnuninni fyrir karla í Chino í Kaliforníu, en var látinn laus á reynslulausn til ríkissjúkrahúsa árið 2021.

Saksóknari Tehama-sýslu í Kaliforníu hefur barist fyrir því að Cameron verði skilgreindur sem „kynferðisofbeldismaður“, sem tefur málsmeðferð hans og möguleika á reynslulausn.

Colleen hefur barist fyrir því þar sem hún vildi ekki að Cameron yrði látinn laus út í heiminn. „Hann er bara vond manneskja,“ sagði hún við KRCR, fréttastofu Kaliforníu árið 2021. „Mig langar virkilega að segja að hann sé önnur manneskja … en hann er það ekki.“

Í apríl 2024 var úrskurðarfundi Camerons um hvort hann yrði skilgreindur sem kynferðisofbeldismaður frestað aftur til ágúst 2024. Þar til niðurstaðan er komin verður næsti úrskurðarfundur um möguleika á reynslulausn ekki fyrr en árið 2030.

Þótt Janice hafi verið þátttakandi í mannráninu og pyntingum Colleen var hún ekki ákærð, þar sem hún samþykkti að vitna gegn Cameron í skiptum fyrir friðhelgi. „Mér fannst ég ekki hafa neitt val,“ sagði hún í réttarhöldunum yfir Cameron og útskýrði að hann hefði hótað lífi hennar ef hún tæki ekki þátt í pyntingum Colleen.

Hvaða kvikmyndir og heimildarmyndir fjalla um mannrán Colleen Stan?

Fjölmargar heimildarmyndir, bækur og kvikmynd í fullri lengd hafa verið gefnar út sem segja frá mannráninu og pyntingunum á Colleen.

Þegar réttarhöldin yfir Cameron fóru fram var málið mjög umtalað og varð að bók Perfect Victim árið 1989, skrifaðri af saksóknara málsins. Árið 2009 gaf Colleen út endurminningar um mannránið, skrifaðar af Jim Green en sagðar frá sjónarhóli hennar.

Árið 2013 innihélt Investigation Discovery serían Dangerous Persuasions þátt um Colleen sem hét Seven Year Slave. Árið 2016 birtist heimildarmyndaröðin Girl in the Box hjá A&E Crime Central með vitnisburði frá Colleen og lögreglumönnum sem komu að málinu.

Sama ár gaf Lifetime út tveggja tíma kvikmynd um raunir Colleen. Leikstjóri myndarinnar, Stephen Kemp, hitti Colleen við tökur á heimildarmyndaröðinni Dangerous Persuasions, sem hann leikstýrði einnig, og kveikti hugmyndina að kvikmyndinni.

„Ég var heillaður af bæði henni og sögu hennar. Ég var mjög hissa á að sagan hefði ekki orðið að kvikmynd svo ég byrjaði að þróa handritið.“

Colleen var á tökustað myndarinnar, hitti leikarana og horfði á tökurnar. Hún sagði að aðalleikarinn sem lék Cameron hefði verið hræddur við að hitta hana, því hann hélt að hún yrði reið við hann fyrir að leika hlutverk fangara hennar. „Ég hitti hann og sagði: „Elskan mín, einhver varð að leika hann.“ Ég sagði: „Mér þykir leitt fyrir þig að þú þurftir að leika þennan gaur,“ sagði Colleen.

Árið 2021 gaf Oxygen einnig út heimildarmyndina Snapped Notorious: The Girl in the Box, sem innihélt frásagnir Colleen af ​​reynslu sinni.