Tóku 10 ára dreng, sem enginn vildi hafa, í fóstur – Hafði flakkað á milli fósturfjölskyldna

Það var því kannski engin furða að Andrew hafi verið innhverfur og hafi ekki viljað opna sig fyrir neinum. Margir sem hittu hann fengu á tilfinninguna að hann væri ískaldur hvað varðar tilfinningar. Félagsmálayfirvöld lýstu honum sem „erfiðum“ því hann varð auðveldlega fúll og reiður.

Margir vildu því ekki taka hann í fóstur en Dominique og Kevin létu þetta ekki aftra sér frá því að hjálpa honum. Þau hafa alltaf haft þá sannfæringu að öryggi og ást geri börn að góðum manneskjum.

Andrew flutti því inn til þeirra í einbýlishús þeirra í Nashville í Texas í Bandaríkjunum.

Hann átti að búa hjá þeim þar til félagsmálayfirvöld myndu finna fjölskyldu sem væri reiðubúin til að ættleiða hann. En það var hægara sagt en gert því enginn vildi taka við Andrew.

Í samtali við WBIR Channel 10 sögðu Kevin og Dominique að allt frá fyrsta degi hafi Andrew haldið sig út af fyrir sig og forðast félagsleg samskipti. Hann hafi bara viljað vera í herberginu sínu og spila tölvuleiki.

„Hann var oft reiður og við það að fá reiðikast. Á fyrstu vikunni hjá okkur sat hann í herberginu sínu með dyrnar lokaðar og horfði á gamlar ljósmyndir. Hann vildi ekki tala,“ sagði þau.

Vikur liðu og hjónin og börnin þeirra áttu erfitt með Andrew sem var órólegur og talaði ekki við neinn.

En hjónin neituðu að gefast upp þrátt fyrir að Andrew væri reiður og ósamtarfsfús. Þau komu fram við hann af ást og virðingu í þeirri von að hann myndi breytast.

We don’t know which is sweeter: Andrew and Joc’s love of @KelloggsUS PopTarts, or the bond these two share! We are thrilled that Andrew has found his forever family with his best friend and new brother, Joc, and the Gill family. Thx @WSMV for sharing! https://t.co/OystsoBfwd pic.twitter.com/1w0uqDLtcc

— Youth Villages (@youthvillages) September 1, 2020