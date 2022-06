Gjafapoki til kynningar á bandarískri iðnframleiðslu innihélt „Made in China“ gjafir

Óhætt er að segja að frekar óheppileg mistök hafi verið gerð þegar gjafapokar, sem áttu að kynna bandaríska iðnframleiðslu, voru útbúnir. Þeir voru síðan gefnir þátttakendum á alþjóðlegri ráðstefnu. Það vakti að vonum athygli margra að í pokunum voru munir sem voru merktir „ Made in China “.

The Guardian segir að á nýlegri ráðstefnu, Summit of the Americas, í Los Angeles hafi allskonar gjöfum verið mokað í ráðstefnugesti. Það voru hinir ýmsu hópar og samtök sem reyndu að auglýsa sig og málstað sinn með þessu.

Ráðstefnuna sóttu stjórnmálamenn og forstjórar iðnfyrirtækja en eitt aðalfundarefnið var hvernig sé hægt að hraða þróun á fátækum svæðum í Mið- og Suður-Ameríku. Meðal þátttakenda voru Joe Biden, Bandaríkjaforseti, Sundar Pichai, forstjóri Google, og Nick Clegg, þriðji æðsti stjórnandi Meta.

Bandaríska verslunarráðið deildi út gjafapokum á ráðstefnunni en það var einmitt verslunarráðið sem stóð fyrir henni.

En við nánari skoðun á innihaldi gjafapokanna kom í ljós að innihaldið var nú ekki allt beint frá Bandaríkjunum. Til dæmis var drykkjarflaska, úr málmi, merkt „CHINA“ á botninum og á sólhlífum stóð „Made in China“. Ekki mjög bandarískt og beinlínis vandræðalegt fyrir hlutaðeigandi.